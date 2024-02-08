Тренера из Самарской области будут судить за избиение ребенка

Posted 8 февраля, 15:57
Published 8 февраля, 15:57
Modified 8 февраля, 15:59
Updated 8 февраля, 15:59
Инцидент произошел 20 мая 2023 года в Нефтегорске во время футбольных соревнований «Кожаный мяч». Тренер, занимавшийся судейством матча между командами Борского и Кинельского районов, несколько раз ударил 15-летнего подростка, пишет volga.news.
Родители пострадавшего ребенка утверждают, что организаторы соревнований не оказали помощь своевременно и не обратились за юридической поддержкой, возможно, опасаясь негативной публичности.
По словам родителей, полиция изначально не желала принимать заявление о происшествии. В результате уголовное дело все же было возбуждено сотрудниками уголовного следственного комитета по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается умышленного причинения легкого вреда здоровью.
Кроме этого, сообщается, что обвиняемый продолжает работать тренером в школе. Это вызывает возмущение отца избитого подростка, который отмечает, что фактически обвиняемый снова принят на работу в данное образовательное учреждение.