Центризбирком отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты

Posted 8 февраля, 09:20
Published 8 февраля, 09:20
Modified 8 февраля, 09:27
Updated 8 февраля, 09:27
Центризбирком не стал регистрировать Бориса Надеждина как кандидата на выборы президента России. Рабочая группа ЦИК признала недействительными 9,1 тыс. подписей, недостоверными — 858. В итоге у Надеждина осталось 95,5 тыс. достоверных подписей, что по закону недостаточно для регистрации кандидата, необходимо 100 тыс.
Надеждин собрал с начала года более 200 тыс. подписей, однако в ЦИК по закону он мог предоставить лишь 105 тыс. Подписи за Надеждина собирали в том числе и в Перми.
«Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тыс. подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ», — отметил Надеждин.
В регистрации также отказано лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинкевичу. У него после проверки осталось 96 тыс. достоверных подписей. Он заявил, что обжаловать решение ЦИК не будет.
«В период, который переживает наша страна, обжаловать решение ЦИК будет неправильно и неконструктивно», — пояснил Малинкевич.
Выборы президента РФ в этом году впервые будут идти в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Также впервые появится возможность проголосовать дистанционно.
Сейчас в списке зарегистрированных кандидатов четыре человека: