properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 09:20

Published 8 февраля, 09:20

Modified 8 февраля, 09:27

Updated 8 февраля, 09:27

Центризбирком отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты

Центризбирком отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты

8 февраля 2024, 09:20
Фото: соцсети Надеждина
Надеждин собирается обжаловать это решение.
Сюжет
Выборы

Центризбирком не стал регистрировать Бориса Надеждина как кандидата на выборы президента России. Рабочая группа ЦИК признала недействительными 9,1 тыс. подписей, недостоверными — 858. В итоге у Надеждина осталось 95,5 тыс. достоверных подписей, что по закону недостаточно для регистрации кандидата, необходимо 100 тыс.

Надеждин собрал с начала года более 200 тыс. подписей, однако в ЦИК по закону он мог предоставить лишь 105 тыс. Подписи за Надеждина собирали в том числе и в Перми.

«Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тыс. подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ», — отметил Надеждин.

В регистрации также отказано лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинкевичу. У него после проверки осталось 96 тыс. достоверных подписей. Он заявил, что обжаловать решение ЦИК не будет.

«В период, который переживает наша страна, обжаловать решение ЦИК будет неправильно и неконструктивно», — пояснил Малинкевич.

Выборы президента РФ в этом году впервые будут идти в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Также впервые появится возможность проголосовать дистанционно.

Сейчас в списке зарегистрированных кандидатов четыре человека:

  • Владислав Даванков, 39 лет  — «Новые люди»;
  • Леонид Слуцкий, 56 лет — ЛДПР;
  • Владимир Путин, 71 год — самовыдвиженец;
  • Николай Харитонов, 75 лет — КПРФ.
Читайте также:
Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?Стало известно, сколько избирательных участков в Прикамье можно будет увидеть онлайнНовым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов
#Общество#Выборы#Президент
Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Сегодня, 13:24
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25