Центробанк РФ составил типичный портрет жертвы мошенника

Сообщается, что каждый десятый стал жертвой экономических преступлений. Средняя сумма ущерба составила 20 000 рублей. Примечательно, что чаще всего пострадавшие сами сообщают данные своих карт и счетов. Самой распространенной формой обмана по -прежнему остается телефонный вид мошенничества. Однако количество инцидентов в мессенджерах также набирает обороты.