Центробанк РФ составил типичный портрет жертвы мошенника

Posted 8 февраля, 11:35
Published 8 февраля, 11:35
Modified 8 февраля, 12:16
Updated 8 февраля, 12:16
Центральный банк России провел опрос и составил типичный потрет жертвы мошеннических действий. Согласно исследованию, большая часть потерпевших от рук кибермошенников стали женщины в возрасте 25-44 лет, имеющие средний уровень работы, среднее образование и постоянную работу. Информацию об этом сообщает newia.ru.
В течение 2023 года одна четвертая часть респондентов столкнулись с разными видами мошенничеств, при этом 10% участников опроса понесли финансовые потери. Кроме того, увеличилось количество людей, с которыми жулики созванивались или связывались при помощи сообщений.
Сообщается, что каждый десятый стал жертвой экономических преступлений. Средняя сумма ущерба составила 20 000 рублей. Примечательно, что чаще всего пострадавшие сами сообщают данные своих карт и счетов. Самой распространенной формой обмана по -прежнему остается телефонный вид мошенничества. Однако количество инцидентов в мессенджерах также набирает обороты.