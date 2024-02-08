Цены на бензин в Пермском крае перестали расти, но они все еще самые высокие в ПФО

Posted 8 февраля, 08:43
Published 8 февраля, 08:43
Modified 8 февраля, 08:49
Updated 8 февраля, 08:49
Цены на бензин в Прикамье продолжают рост. Из данных Росстата следует, что за неделю выросли цены на все виды топлива, кроме бензина марки АИ-98 и выше. Стоимость бензина увеличивается в регионе последние несколько недель.
В Пермском крае остановился рост цен на бензин. Из данных Росстата следует, что средние цены на топливо снизились до 54,98, стоимость бензина марок АИ-92, 95, а также 98 и выше за неделю осталась неизменное. Дизельное топливо подешевело, но лишь на 5 копеек.
|Пермский край
|Средние цены на 22 января
|Средние цены на 31 января
|Средние цены на 5 февраля
|Бензин автомобильный
|55,98
|56,02
|54,98
|Марка АИ-92
|50,67
|50,71
|50,71
|Марка АИ-95
|55,05
|55,12
|55,12
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,36
|65,41
|65,36
При этом стоимость бензина в Пермском крае остается самой высокой в Приволжском федеральном округе. Близкий уровень цен в Нижегородской области — 54,29 рубля за литр, на третьем месте Пензенская область — 53,91. С 30 января по 5 февраля в России цены на бензин выросли 21 субъекте РФ, снизились — в пяти.