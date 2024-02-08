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Posted 8 февраля, 08:43

Published 8 февраля, 08:43

Modified 8 февраля, 08:49

Updated 8 февраля, 08:49

Цены на бензин в Пермском крае перестали расти, но они все еще самые высокие в ПФО

Цены на бензин в Пермском крае перестали расти, но они все еще самые высокие в ПФО

8 февраля 2024, 08:43
Фото: freepik.com
Дизельное топливо даже немного подешевело.
Сюжет
Уфас

Цены на бензин в Прикамье продолжают рост. Из данных Росстата следует, что за неделю выросли цены на все виды топлива, кроме бензина марки АИ-98 и выше. Стоимость бензина увеличивается в регионе последние несколько недель.

В Пермском крае остановился рост цен на бензин. Из данных Росстата следует, что средние цены на топливо снизились до 54,98, стоимость бензина марок АИ-92, 95, а также 98 и выше за неделю осталась неизменное. Дизельное топливо подешевело, но лишь на 5 копеек.

Пермский край Средние цены на 22 января Средние цены на 31 января Средние цены на 5 февраля
Бензин автомобильный 55,98 56,02 54,98
Марка АИ-92 50,67 50,71 50,71
Марка АИ-95 55,05 55,12 55,12
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,36 65,41 65,36

При этом стоимость бензина в Пермском крае остается самой высокой в Приволжском федеральном округе. Близкий уровень цен в Нижегородской области — 54,29 рубля за литр, на третьем месте Пензенская область — 53,91. С 30 января по 5 февраля в России цены на бензин выросли 21 субъекте РФ, снизились — в пяти.

Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России
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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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