Цены на бензин в Пермском крае перестали расти, но они все еще самые высокие в ПФО

В Пермском крае остановился рост цен на бензин. Из данных Росстата следует, что средние цены на топливо снизились до 54,98, стоимость бензина марок АИ-92, 95, а также 98 и выше за неделю осталась неизменное. Дизельное топливо подешевело, но лишь на 5 копеек.