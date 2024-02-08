Прокуратура пытается арестовать у чиновницы машину, купленную за неизвестные доходы

Установлено, что госслужащей, занимающей в указанном ведомстве руководящую должность, в 2022 году приобретена премиальная иномарка. Стоимость внедорожника составила более 9 млн рублей. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что сумма затрат на приобретение транспортного средства существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы за три года, предшествующие совершению сделки, а законность происхождения доходов ею не была подтверждена.