Прокуратура пытается арестовать у чиновницы машину, купленную за неизвестные доходы

Posted 8 февраля, 14:43
Published 8 февраля, 14:43
Modified 8 февраля, 18:34
Updated 8 февраля, 18:34
Прокуратура Перми в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, проверила исполнение территориальным подразделением одного из краевых министерств требований законодательства о противодействии коррупции. Обнаружено нарушение, ставшее причиной иска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что госслужащей, занимающей в указанном ведомстве руководящую должность, в 2022 году приобретена премиальная иномарка. Стоимость внедорожника составила более 9 млн рублей. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что сумма затрат на приобретение транспортного средства существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы за три года, предшествующие совершению сделки, а законность происхождения доходов ею не была подтверждена.
Прокурор обратился в Индустриальный районный суд Перми с исковым заявлением о взыскании в государственную казну имущества, приобретенного служащей на неподтвержденные доходы. Прокуратура ходатайствует о наложении ареста на упомянутый автомобиль.
UPD: По данным «Коммерсант-Прикамье» речь идет о Наталье Плюсниной, занимавшей пост замначальника отдела территориального подразделения Минсоцразвития края в Индустриальном районе.