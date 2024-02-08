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Posted 8 февраля, 14:43

Published 8 февраля, 14:43

Modified 8 февраля, 18:34

Updated 8 февраля, 18:34

Прокуратура пытается арестовать у чиновницы машину, купленную за неизвестные доходы

Прокуратура пытается арестовать у чиновницы машину, купленную за неизвестные доходы

8 февраля 2024, 14:43
Фото: Прокуратура Пермского края
У сотрудницы нашелся премиум-автомобиль стоимостью 9 млн рублей.

Прокуратура Перми в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, проверила исполнение территориальным подразделением одного из краевых министерств требований законодательства о противодействии коррупции. Обнаружено нарушение, ставшее причиной иска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что госслужащей, занимающей в указанном ведомстве руководящую должность, в 2022 году приобретена премиальная иномарка. Стоимость внедорожника составила более 9 млн рублей. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что сумма затрат на приобретение транспортного средства существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы за три года, предшествующие совершению сделки, а законность происхождения доходов ею не была подтверждена.

Прокурор обратился в Индустриальный районный суд Перми с исковым заявлением о взыскании в государственную казну имущества, приобретенного служащей на неподтвержденные доходы. Прокуратура ходатайствует о наложении ареста на упомянутый автомобиль.

UPD: По данным «Коммерсант-Прикамье» речь идет о Наталье Плюсниной, занимавшей пост замначальника отдела территориального подразделения Минсоцразвития края в Индустриальном районе.

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#Общество#Суд#Возле кормушки#Прокуратура#Доходы#Госслужба#Госслужащие
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