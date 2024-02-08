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Posted 8 февраля, 03:51

Published 8 февраля, 03:51

Modified Вчера, 04:42

Updated Вчера, 04:42

В Перми осудят серийного похитители велосипедов

Украл почти на полмиллиона. В Перми осудят серийного похитители велосипедов

8 февраля 2024, 03:51
Фото: fusionbrain.ai

В Перми осудят серийного похитители велосипедов

Преступник орудовал на территории города летом 2023 года.

В Перми будут судить 30-летнего мужчину за серию краж. Он за лето 2023 года успел похитить 19 велосипедов. В пресс-службе прокуратуры уточняют, что у обвиняемого не было постоянного источника дохода.

Он забирал велосипеды из подъездов жилых домов, иногда мужчина разрезал противоугонные тросы, если владелец позаботился о безопасности имущества. Злоумышленник причинил ущерб потерпевшим на 480 тыс. рублей. Его удалось задержать во время очередной кражи. В ближайшее время должен состояться суд.

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#Суд#Пермь#Кража#Прокуратура
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