Украл почти на полмиллиона. В Перми осудят серийного похитители велосипедов

Posted 8 февраля, 03:51
Published 8 февраля, 03:51
Modified Вчера, 04:42
Updated Вчера, 04:42
В Перми будут судить 30-летнего мужчину за серию краж. Он за лето 2023 года успел похитить 19 велосипедов. В пресс-службе прокуратуры уточняют, что у обвиняемого не было постоянного источника дохода.
Он забирал велосипеды из подъездов жилых домов, иногда мужчина разрезал противоугонные тросы, если владелец позаботился о безопасности имущества. Злоумышленник причинил ущерб потерпевшим на 480 тыс. рублей. Его удалось задержать во время очередной кражи. В ближайшее время должен состояться суд.