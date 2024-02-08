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Posted 8 февраля, 06:33

Published 8 февраля, 06:33

Modified 8 февраля, 06:35

Updated 8 февраля, 06:35

Ультраполярное вторжение заморозит Пермский край

Ультраполярное вторжение заморозит Пермский край

8 февраля 2024, 06:33
Фото: properm.ru
Пик морозов прогнозируется на следующую неделю.

В Пермском крае подходит к концу теплый период — он продолжался с середины января. Последние три недели температура была выше климатической нормы — с 17 января по 8 февраля, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Сейчас на погоду в регионе влияет циклон «Ольга». Сегодня днем и ближайшей ночью из-за него ожидаются серьезные снегопады: в центральных и южных регионах Прикамья выпадет 4-8 мм осадков, в Перми — 5-7 мм.

Серьезное похолодание прогнозируется в ночь на пятницу из-за поступления арктического воздуха. С утра 9 февраля похолодает по краю до -13…-18˚, в Перми -15…-17˚. Днем потепления не будет, а к вечеру в краевой столице температура опуститься еще ниже — до -20˚.

В ночь на субботу по северу региона около -20˚, по югу до -28˚, в Перми утром -24. Днем по краю потеплеет до -15…-20˚, в Перми -16…-18˚. 11 и 12 февраля похолодание продолжится: ночью на юге до -25…-30˚, днем до -10…-15˚.

В середине следующей недели ожидается усиление морозов из-за ультраполярного вторжения. Ночная температура может опуститься до -30˚, дневная до -18…-23˚.

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#Коммунальный рай#Пермь#Погода
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