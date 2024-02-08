Ультраполярное вторжение заморозит Пермский край

Серьезное похолодание прогнозируется в ночь на пятницу из-за поступления арктического воздуха. С утра 9 февраля похолодает по краю до -13…-18˚, в Перми -15…-17˚. Днем потепления не будет, а к вечеру в краевой столице температура опуститься еще ниже — до -20˚.