«Уралкалий» выделил средства на покупку медоборудования для горбольницы Соликамска

Справка. В 2023 году «Уралкалий» выделил около 2 млн рублей на дизайн-проекты по благоустройству территорий городской и детской больниц Соликамска и 3 млн рублей на приобретение автомобиля «ГАЗ-А21R23» для хозяйственных нужд городской больницы.

В 2021 году компания направила более 7 млн рублей на приобретение для соликамской городской больницы анализатора крови, гемодинамических мониторов в отделение реанимации, а также артроскопических стоек. Для стоматологической поликлиники приобретён автомобиль Lada Largus для перевозки медикаментов.

В 2020 году «Уралкалий» направил 3,5 млн рублей на оснащение ПЦР-лаборатории в Соликамске. На сумму около 2 млн рублей была оказана помощь соликамской детской больнице. Около 800 000 рублей выделено на закупку функциональных кроватей для стационара городской больницы Соликамска.