В деле пермского телефонного завода «Телта» появилась взятка

Одновременно с тем в конце прошлого года следствие изменило квалификацию преступления Гришиной и Высокову. Согласно материалам суда, теперь им предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 4, п. б ст. 291 УК РФ). Квалификация преступления Морозова не изменилась, его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При каких обстоятельствах и кому была передана взятка, связанная с контрактами на поставку аппаратов спецсвязи для Минобороны РФ в суде не раскрывают.