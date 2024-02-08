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Posted 8 февраля, 12:21

Published 8 февраля, 12:21

Modified 8 февраля, 12:29

Updated 8 февраля, 12:29

В деле пермского телефонного завода «Телта» появилась взятка

В деле пермского телефонного завода «Телта» появилась взятка

8 февраля 2024, 12:21
Фото: 1MI
Изначально гендиректора и бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» следствие подозревало в мошенничестве.

Сегодня, 8 февраля, Мосгорсуд отказал совладельцу и экс-руководителю Пермского телефонного завода Игорю Морозову в смягчении меры пресечения и оставил в СИЗО. Несколькими днями ранее без изменений было оставлено решение Хамовнического суда и в отношении его коллег — о продлении еще на два месяца срока содержания под стражей бывшему генеральному директору «Телты» Алексею Высокову и главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе суда.

Одновременно с тем в конце прошлого года следствие изменило квалификацию преступления Гришиной и Высокову. Согласно материалам суда, теперь им предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 4, п. б ст. 291 УК РФ). Квалификация преступления Морозова не изменилась, его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При каких обстоятельствах и кому была передана взятка, связанная с контрактами на поставку аппаратов спецсвязи для Минобороны РФ в суде не раскрывают.

Все трое были задержаны 19–20 июля 2023 года в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в период 2014-2023 при поставках ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ телефонных аппаратов по государственным контрактам для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Всем троим было предъявлено обвинение в мошенничестве и они были отправлены в СИЗО в Москве.

Как известно из материалов Мосгорсуда, позднее при продлении срока пресечения всем троим фигурантам, следствие указывало, что уже после водворения в СИЗО в их интересах неустановленные лица пытались намеренно ввести в заблуждение работников 746 военного представительства Минобороны России и согласовать завышенную цену изделий.

Свидетели по делу рассказали, в калькуляции по расчету цены изделия пытались внести завышенную стоимость на комплектующие российского производства. В реальности в поставляемых аппаратах были установлены китайские детали. Кроме того, силовики обнаружили пропажу ряда документов и жестких дисков с с системой «1C Предприятие», содержащие сведения о движении денежных средств, которые интересуют следствие.

Предприятие ведет тяжбы с Минобороны РФ о срыве поставок продукции и взыскании неустоек с 2022 года. В ноябре–декабре 2023 года в арбитражный суд Москвы поступили новые иски министерства к Пермскому телефонному заводу на общую сумму около 25 млн рублей. Их суд только начинает рассматривать

Как сообщалось ранее, после задержания топ-менеджмента завода в октябре 2023 года на ОАО ПТЗ «Телта» был назначен новый гендиректор, им стала дочь Игоря Морозова Ольга Подколозина. А в ноябре Минобороны России вышло в арбитражный суд Москвы с шестью исками о неисполнении обязательств по контрактам на сумму более 25 млн рублей. Все они назначены судом к производству.

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