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Posted 8 февраля, 04:28

Published 8 февраля, 04:28

Modified 8 февраля, 04:30

Updated 8 февраля, 04:30

В Кузбассе мужчина пытался избить подростка за затянувшийся поединок на секции

В Кузбассе мужчина пытался избить подростка за затянувшийся поединок на секции

8 февраля 2024, 04:28
Фото: 1MI
Теперь дебоширу грозят штраф или обязательные работы.

В Кемерове мужчина ударил ногой 14-летнего подростка и угрожал ему. Это произошло после тренировки по кикбоксингу, рассказал отец пострадавшего мальчика в интернете. Инцидент произошел в Кировском районе. Причиной агрессии нападавшего стало то, что подросток продолжил наносить удары сыну злоумышленника, когда тренер дал команду прекратить поединок, пишет VSE42.Ru.

Отец пострадавшего мальчика возмутился, что тренер не рассказал ему о случившемся, а правоохранительные органы позже отказались возбуждать уголовное дело. В пресс-службе МВД по Кемеровской области рассказали журналистам, что на нападавшего мужчину был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф до 30 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы сроком 120 часов. Материалы проверки по факту оскорблений в отношении мальчика также переданы в районную прокуратуру.

#Происшествия#Детский мир#Нападение
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