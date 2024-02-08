В Кузбассе мужчина пытался избить подростка за затянувшийся поединок на секции

Отец пострадавшего мальчика возмутился, что тренер не рассказал ему о случившемся, а правоохранительные органы позже отказались возбуждать уголовное дело. В пресс-службе МВД по Кемеровской области рассказали журналистам, что на нападавшего мужчину был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф до 30 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы сроком 120 часов. Материалы проверки по факту оскорблений в отношении мальчика также переданы в районную прокуратуру.