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Posted 8 февраля, 07:27

Published 8 февраля, 07:27

Modified 8 февраля, 07:29

Updated 8 февраля, 07:29

В спецоперации погиб военнослужащий из Октябрьского округа

В Октябрьском простились с убитым на СВО военнослужащим

8 февраля 2024, 07:27
Фото: 1MI

В спецоперации погиб военнослужащий из Октябрьского округа

Чиновники не сообщили об обстоятельствах гибели мужчины.

В поселке Щучье Озеро Октябрьского городского округа в понедельник, 5 февраля, простились с Анатолием Цоппоевым. Мужчина был убит на СВО, в районе населенного пункта Тарасковка. Как рассказал глава администрации округа Георгий Поезжаев на своей странице «ВКонтакте», военнослужащий захоронен в родном поселке.

СВО началась около двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны, а число погибших военнослужащих со стороны России не разглашается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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