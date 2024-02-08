В Октябрьском простились с убитым на СВО военнослужащим

Posted 8 февраля, 07:27
Published 8 февраля, 07:27
Modified 8 февраля, 07:29
Updated 8 февраля, 07:29
В поселке Щучье Озеро Октябрьского городского округа в понедельник, 5 февраля, простились с Анатолием Цоппоевым. Мужчина был убит на СВО, в районе населенного пункта Тарасковка. Как рассказал глава администрации округа Георгий Поезжаев на своей странице «ВКонтакте», военнослужащий захоронен в родном поселке.
СВО началась около двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны, а число погибших военнослужащих со стороны России не разглашается.