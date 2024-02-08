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Posted 8 февраля, 05:43

Published 8 февраля, 05:43

Modified 8 февраля, 11:03

Updated 8 февраля, 11:03

В Перми на Уральской легковушка Camry врезалась в автобус

В Перми на Уральской легковушка Camry врезалась в автобус

8 февраля 2024, 05:43
Фото: properm.ru
ДТП произошла около колледжа имени Н. Г. Славянова.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 8 февраля, на улице Уральской в Перми столкнулись легковой автомобиль Toyota Сamry и автобус №38. Автоавария произошла рядом с колледжем имени Н. Г. Славянова, сообщает корреспондент Properm.ru.

Значительных механических повреждений оба транспортных средства не получили. Движение незначительно затруднено. Для уточнения подробностей редакция Properm.ru отправила запрос в ГИБДД Перми.

По данным ведомства, ДТП произошло около 08:55 на улице Уральской. Автобус, под управлением 40-летнего мужчины, врезался в автомобиль Toyota Сamry. За рулем легковой машины находился водитель 42 лет. Авария произошла из-за того, что шофер автобуса не учел дорожные и метеорологические условия.

В результате автоаварии пострадавших нет, по факту инцидента проводится проверка.

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#Дтп#Пермь#Уральская#Авария#Автобус#Гибдд#Properm.ru#Camry#Механические повреждения#Колледж Н.Г. Славянова
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