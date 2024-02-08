В Перми на Уральской легковушка Camry врезалась в автобус

Posted 8 февраля, 05:43
Published 8 февраля, 05:43
Modified 8 февраля, 11:03
Updated 8 февраля, 11:03
Сегодня, 8 февраля, на улице Уральской в Перми столкнулись легковой автомобиль Toyota Сamry и автобус №38. Автоавария произошла рядом с колледжем имени Н. Г. Славянова, сообщает корреспондент Properm.ru.
Значительных механических повреждений оба транспортных средства не получили. Движение незначительно затруднено. Для уточнения подробностей редакция Properm.ru отправила запрос в ГИБДД Перми.
По данным ведомства, ДТП произошло около 08:55 на улице Уральской. Автобус, под управлением 40-летнего мужчины, врезался в автомобиль Toyota Сamry. За рулем легковой машины находился водитель 42 лет. Авария произошла из-за того, что шофер автобуса не учел дорожные и метеорологические условия.
В результате автоаварии пострадавших нет, по факту инцидента проводится проверка.