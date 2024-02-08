В Перми на Уральской легковушка Camry врезалась в автобус

По данным ведомства, ДТП произошло около 08:55 на улице Уральской. Автобус, под управлением 40-летнего мужчины, врезался в автомобиль Toyota Сamry. За рулем легковой машины находился водитель 42 лет. Авария произошла из-за того, что шофер автобуса не учел дорожные и метеорологические условия.