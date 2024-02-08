В Перми подорожают макароны. Рассказываем, почему и на сколько

Подорожание продукта напрямую связано в подорожанием сырья и увеличением стоимости логистики. Во-первых, растут расходы на муку именно высшего сорта, из твердой пшеницы, поскольку сейчас такие сорта в России не растут. Кроме того, применяются добавки, которые также завозят из-за границы. Во-вторых, рост стоимости бензина влияет на удорожание логистической цепочки. В-третьих, для изготовления упаковки изделий используются импортные составляющие. Отмечается, что комплексы оборудования, необходимых для производства макаронных изделий также зависит от импортных запчастей.