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Posted 8 февраля, 06:46

Published 8 февраля, 06:46

Modified Вчера, 06:18

Updated Вчера, 06:18

В Перми подорожают макароны. Рассказываем, почему и на сколько

В Перми подорожают макароны. Рассказываем, почему и на сколько

8 февраля 2024, 06:46
Фото: kandinsky
С декабря 2023 года Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт твердых сортов пшеницы.

Поставщики макарон предупреждают торговые сети и других партнеров о повышении цен на 10-15%. О причинах этого Properm.ru рассказала старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского политеха Юлия Стародумова.

«После внезапной „яичной лихорадки“, новым героем или даже антигероем стали макароны», — говорит эксперт. По ее словам, повышение стоимости пойдет плавно, поскольку у ритейлеров еще есть достаточный запас изделий по старым ценам.

Подорожание продукта напрямую связано в подорожанием сырья и увеличением стоимости логистики. Во-первых, растут расходы на муку именно высшего сорта, из твердой пшеницы, поскольку сейчас такие сорта в России не растут. Кроме того, применяются добавки, которые также завозят из-за границы. Во-вторых, рост стоимости бензина влияет на удорожание логистической цепочки. В-третьих, для изготовления упаковки изделий используются импортные составляющие. Отмечается, что комплексы оборудования, необходимых для производства макаронных изделий также зависит от импортных запчастей.

По словам эксперта, Минсельхоз России делает попытки воздействия на рост цен. Так, с декабря 2023 года было предложено ввести запрет на экспорт твердой пшеницы, чтобы обеспечить производителей российским зерном.

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