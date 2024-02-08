В Перми появилась уникальная нейросеть для определения причины инсульта

Posted 8 февраля, 04:28
Published 8 февраля, 04:28
Modified 8 февраля, 04:34
Updated 8 февраля, 04:34
В Перми специалисты создали нейросеть, которая определяет причины ишемического инсульта. В краевом Минздраве говорят, что это первая попытка созданий такой системы — информации о подобных проектах в открытом доступе найти не удалось. Нейросеть приходится создавать с нуля.
Нейросеть обучается на снимках очагов инсульта, которые отправляют врачи — загружено уже более тысячи изображений. Работа в этом направлении ведется второй год: за клиническую и научную часть отвечают врачи ГКБ №4, за разработку и обучение нейросети — специалисты пермского филиала Высшей школы экономики.
Нейросеть нужна для поиска причин возникновения ишемического инсульта — это должно помочь предотвратить его повторение. Повторно инсульт возникает у каждого четвертого пациента.
По словам заведующего отделением неврологии РСЦ ГКБ №4 профессора Алексея Кулеша, в 40% комплексные исследования не дают четкого ответа о причине инсульта, поэтому неврологи ищут инструменты для определения причины.
«Системного, признанного всеми специалистами анализа сопоставления формы очага и причины сосудистой катастрофы в мире не существует. Поэтому у нас родилась идея создать собственную базу изображений очагов ишемического инсульта и с помощью искусственного интеллекта попытаться их объединить по идентичным признакам», — пояснил специалист.
Ишемический инсульт может происходить по более ста причинам. Для профилактики каждой из них есть свои особенности. Сейчас нейросеть находится на этапе накопления базы данных, однако закономерности уже очевидны. Искусственный интеллект даже на этом этапе может давать подсказки о возможной причине инсульта.