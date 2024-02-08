В Перми появилась уникальная нейросеть для определения причины инсульта

Ишемический инсульт может происходить по более ста причинам. Для профилактики каждой из них есть свои особенности. Сейчас нейросеть находится на этапе накопления базы данных, однако закономерности уже очевидны. Искусственный интеллект даже на этом этапе может давать подсказки о возможной причине инсульта.