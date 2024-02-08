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Posted 8 февраля, 13:11

Published 8 февраля, 13:11

Modified 8 февраля, 13:13

Updated 8 февраля, 13:13

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В Перми ведется набор добровольцев на оплачиваемые клинические исследования

8 февраля 2024, 13:11
Фото: Центр клинических исследований «Профессорская клиника»
Реклама. ООО «Профессорская клиника». erid: LjN8KNCRo
За участие в исследовании каждый участник получит гарантированные выплаты от 15-80 тыс. рублей.

Пермский Центр клинических исследований «Профессорская клиника» проводит набор добровольцев без хронических заболеваний. За участие в приеме лекарственного средства пермяки получат выплаты от 15-80 тыс. рублей.

Комплекс исследований включает в себя врачебный осмотр, клинико-инструментальные исследования (ЭКГ и др.) и лабораторные тесты (клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови, для женщин — тест на беременность), прием лекарственного препарата.

Кроме этого, каждый участник получит полис медицинского страхования на время исследования, а также бесплатное размещение и питание (в случае нахождения в стационаре — ул. Автозаводская, д. 3а). «Профессорская клиника» располагается на ул. Дружбы, д. 15а.

Зарегистрироваться в качестве участника исследования можно как онлайн, так и позвонив по номеру телефона +79655692073 (Екатерина).

*Проведение клинических исследований одобрено Министерством Здравоохранения Российской Федерации.

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