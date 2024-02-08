В Перми ведется набор добровольцев на оплачиваемые клинические исследования

Кроме этого, каждый участник получит полис медицинского страхования на время исследования, а также бесплатное размещение и питание (в случае нахождения в стационаре — ул. Автозаводская, д. 3а). «Профессорская клиника» располагается на ул. Дружбы, д. 15а.