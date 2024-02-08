В Перми ведется набор добровольцев на оплачиваемые клинические исследования

Posted 8 февраля, 13:11
Published 8 февраля, 13:11
Modified 8 февраля, 13:13
Updated 8 февраля, 13:13
Пермский Центр клинических исследований «Профессорская клиника» проводит набор добровольцев без хронических заболеваний. За участие в приеме лекарственного средства пермяки получат выплаты от 15-80 тыс. рублей.
Комплекс исследований включает в себя врачебный осмотр, клинико-инструментальные исследования (ЭКГ и др.) и лабораторные тесты (клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови, для женщин — тест на беременность), прием лекарственного препарата.
Кроме этого, каждый участник получит полис медицинского страхования на время исследования, а также бесплатное размещение и питание (в случае нахождения в стационаре — ул. Автозаводская, д. 3а). «Профессорская клиника» располагается на ул. Дружбы, д. 15а.
Зарегистрироваться в качестве участника исследования можно как онлайн, так и позвонив по номеру телефона +79655692073 (Екатерина).
*Проведение клинических исследований одобрено Министерством Здравоохранения Российской Федерации.