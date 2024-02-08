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Posted 8 февраля, 13:30

Published 8 февраля, 13:30

Modified 8 февраля, 13:32

Updated 8 февраля, 13:32

В Перми временно изменится путь следования автобусного маршрута №55

В Перми временно изменится путь следования автобусного маршрута №55

8 февраля 2024, 13:30
Фото: properm.ru
Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых.

В Перми временно изменится путь следования автобусного маршрута №55. Маршрут будет изменён из-за ремонта трамвайных путей, сообщают в администрации Перми.

С завтрашнего утра, с 8:00 10 февраля до 20:00 11 февраля автобусный маршрут №55, следующий в сторону центра города, не будет обслуживать остановочный пункт «ДК им. Гагарина». Автобусы будут следовать по улице Одоевского.

Изменения связаны с работами по ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых. Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановками — «Улица Одоевского» или «Больничный городок». При движении из центра изменений не будет.

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#Пермская езда#Пермь#Изменение маршрута#Транспорт#Общественный транспорт
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