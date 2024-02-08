Posted 8 февраля, 13:30
Published 8 февраля, 13:30
Modified 8 февраля, 13:32
Updated 8 февраля, 13:32
В Перми временно изменится путь следования автобусного маршрута №55. Маршрут будет изменён из-за ремонта трамвайных путей, сообщают в администрации Перми.
С завтрашнего утра, с 8:00 10 февраля до 20:00 11 февраля автобусный маршрут №55, следующий в сторону центра города, не будет обслуживать остановочный пункт «ДК им. Гагарина». Автобусы будут следовать по улице Одоевского.
Изменения связаны с работами по ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых. Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановками — «Улица Одоевского» или «Больничный городок». При движении из центра изменений не будет.