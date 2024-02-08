В Перми временно изменится путь следования автобусного маршрута №55

Изменения связаны с работами по ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых. Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановками — «Улица Одоевского» или «Больничный городок». При движении из центра изменений не будет.