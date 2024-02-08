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Posted 8 февраля, 18:02

Published 8 февраля, 18:02

Modified 8 февраля, 20:08

Updated 8 февраля, 20:08

В Прикамье у Куеды загорелся грузовой поезд

В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд

8 февраля 2024, 18:02
Фото: vk.com/urverkueda

В Прикамье у Куеды загорелся грузовой поезд

Возможно, есть пострадавший.

Поздним вечером сегодня, 8 февраля, после взрыва на газопроводе загорелся грузовой поезд в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, происшествие случилось в поселке Куеда. Сейчас горят три цистерны в составе и жилой дом. По информации Telegram-канала Mash, есть один пострадавший с ожогами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняют подробную информацию о случившемся.

#Видео#Происшествия#Общество#Пермь#Поезд#Крупное ЧП в Куеде
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