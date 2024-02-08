В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд

Поздним вечером сегодня, 8 февраля, после взрыва на газопроводе загорелся грузовой поезд в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, происшествие случилось в поселке Куеда. Сейчас горят три цистерны в составе и жилой дом. По информации Telegram-канала Mash, есть один пострадавший с ожогами.