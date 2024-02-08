В РЭО отчитались о росте доли сбора платежей за вывоз мусора до 95,5%

ППК «РЭО» учреждена в соответствии с указом главы государства в 2019 году для создания в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В национальном проекте «Экология» указано, что такие меры требуются для снижения тоннажа захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на россиян. К 2030 году планируется отправлять на сортировку весь образующийся мусор и сократить вдвое объем отправляемых на свалки отходов. Для достижения таких показателей необходимо построить экономику замкнутого цикла.