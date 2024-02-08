В РЭО отчитались о росте доли сбора платежей за вывоз мусора до 95,5%

Posted 8 февраля, 19:14
Published 8 февраля, 19:14
Modified 8 февраля, 19:14
Updated 8 февраля, 19:14
Как сообщает newsnn.ru, суммарный объем счетов, выставленный частным лицам и организациям за рассматриваемый промежуток времени, достиг 280,8 миллиарда рублей, из которых было оплачено 268,2 миллиарда рублей.
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев обращает внимание на то, что показатель собираемости за 2023 год был выше относительно прошлого периода 2019–2022 годов — с того времени, как в стране только начали функционировать регоператоры по обращению с отходами.
Увеличение доли собираемости платежей демонстрирует эффективность системы и слаженность работы региональных органов исполнительной власти и региональных операторов, о чем упоминает Буцаев.
Самая высокая собираемость за последние 12 месяцев наблюдалась в Уральском федеральном округе — 98,1%, а самый низкий результат был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 86,8%.
Замглавы по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгений Карелов подчеркнул, что даже в макрорегионах с минимальным показателем собираемости все равно наблюдается рост.
При этом ряд крупных регоператоров смогли собрать свыше 100% платежей. Речь идет о ГУП РК «Крымэкоресурсы» в Крыму, ООО «Гринта» в Татарстане, ООО «РК» в Красноярском крае, АО «Ситиматик» в Саратовской области и Чувашии.
ППК «РЭО» учреждена в соответствии с указом главы государства в 2019 году для создания в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В национальном проекте «Экология» указано, что такие меры требуются для снижения тоннажа захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на россиян. К 2030 году планируется отправлять на сортировку весь образующийся мусор и сократить вдвое объем отправляемых на свалки отходов. Для достижения таких показателей необходимо построить экономику замкнутого цикла.