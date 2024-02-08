В январе одну из центральных улиц Ленинского района Перми плохо и не вовремя убирали

Posted 8 февраля, 14:12
Published 8 февраля, 14:12
Modified 8 февраля, 14:15
Updated 8 февраля, 14:15
Прокуратура Ленинского района Перми после обращений горожан провела проверку исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения. По результатам вынесено представление руководителю коммунального учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
В январе работы по расчистке снега с проезжей части и пешеходных переходов ул. Борцов Революции, являющейся одной из основных на правобережной части Ленинского района, проводились несвоевременно и не всегда качественно, отмечают в прокуратуре.
По итогам проверки прокурором муниципальному заказчику- руководителю МКУ «Содержание объектов благоустройства» Александру Кетову внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.