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Posted 8 февраля, 14:12

Published 8 февраля, 14:12

Modified 8 февраля, 14:15

Updated 8 февраля, 14:15

В январе одну из центральных улиц Ленинского района Перми плохо и не вовремя убирали

В январе одну из центральных улиц Ленинского района Перми плохо и не вовремя убирали

8 февраля 2024, 14:12
Фото: properm.ru
Руководителю муниципального предприятия вынесено представление.

Прокуратура Ленинского района Перми после обращений горожан провела проверку исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения. По результатам вынесено представление руководителю коммунального учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

В январе работы по расчистке снега с проезжей части и пешеходных переходов ул. Борцов Революции, являющейся одной из основных на правобережной части Ленинского района, проводились несвоевременно и не всегда качественно, отмечают в прокуратуре.

По итогам проверки прокурором муниципальному заказчику- руководителю МКУ «Содержание объектов благоустройства» Александру Кетову внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

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#Коммунальный рай#Пермь#Прокуратура#Уборка снега#Уборка улиц#Ленинский район
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