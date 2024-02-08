Заключенный из Пермского края заказал доставку марихуаны квадрокоптером

Posted 8 февраля, 02:45
Published 8 февраля, 02:45
Modified 8 февраля, 02:47
Updated 8 февраля, 02:47
В Губахе будут судить заключенного за пересылку наркотиков в колонию. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, мужчина купил запрещенные вещества в интернете, а затем заказал их доставку в ИК-12.
Для передачи наркотиков был использован квадрокоптер, но служба безопасности ИК обнаружила его и пресекла незаконные действия. На квадрокоптере было найдено 18 грамм марихуаны — это является значительным размером.
Мужчине, которой уже сидит в колонии, грозит еще до 15 лет лишения свободы.