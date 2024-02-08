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Posted 8 февраля, 02:45

Published 8 февраля, 02:45

Modified 8 февраля, 02:47

Updated 8 февраля, 02:47

Заключенный из Пермского края заказал доставку марихуаны квадрокоптером

Заключенный из Пермского края заказал доставку марихуаны квадрокоптером

8 февраля 2024, 02:45
Фото: 1MI
Мужчина купил запрещенные вещества в интернете.

В Губахе будут судить заключенного за пересылку наркотиков в колонию. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, мужчина купил запрещенные вещества в интернете, а затем заказал их доставку в ИК-12.

Для передачи наркотиков был использован квадрокоптер, но служба безопасности ИК обнаружила его и пресекла незаконные действия. На квадрокоптере было найдено 18 грамм марихуаны — это является значительным размером.

Мужчине, которой уже сидит в колонии, грозит еще до 15 лет лишения свободы.

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#Пермь#Наркотики#Колония#Губаха#Исправительная колония#Ик
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