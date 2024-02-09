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Posted Вчера, 11:08

Published Вчера, 11:08

Modified Вчера, 11:10

Updated Вчера, 11:10

Прокуратура снова обратила внимание на плохую уборку снега в Свердловском районе

Администрация Свердловского района вновь привлекла прокуратуру плохой уборкой снега

9 февраля 2024, 11:08
Фото: properm.ru

Прокуратура снова обратила внимание на плохую уборку снега в Свердловском районе

В конце ноября мэрия уже получала представление надзорного органа.

Прокуратура Свердловского района Перми обнаружила нарушения в работе администрации города. Выяснилось, что власти не принимали меры к надлежащему содержанию дорог этой зимой. Снег был плохо убран — заужена проезжая часть, колейность — на следующих улицах:

  • Смирнова,
  • Пионерская,
  • Успенская,
  • Белинского,
  • Чернышевского,
  • Островского,
  • Лихвинской,
  • Самаркандская,
  • Холмогорская,
  • Краснополянская,
  • Пихтовая,
  • Героев Хасана,
  • Хлебозаводская,
  • Яблочкова,
  • Куйбышева.

Завалы снега на парковках, в том числе на местах для инвалидов (в районе ул. Холмогорская, 6 и Белинского, 50), образовались на Комсомольском проспекте, ул. Холмогосрская, Лодыгина и Белинского. Кроме того, снег не был убран на остановках общественного транспорта «Велта», «Почта», «Спортклуб „Кама“, „Коломенская улица“, „2-я Холмогорская улица“. Также на пешеходном переходе у дома по ул. Яблочкова, 5 есть снежный завал, ограничивающий доступ к пешеходному переходу.

Также представители прокуратуры осмотрели территорию по ул. 25 Октября, 45, где находится «Всероссийское общество инвалидов». Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, парковочные места рядом со зданием, в том числе предназначенные для инвалидов, были завалены снегом, а тротуар не очищен полностью. На ближайшем к зданию пешеходном переходе также были сложены горы снега.

По итогам проверки прокурор района внес представление заместителю главы администрации Перми. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

В конце ноября прокуратура Свердловского района уже обращала внимание на то, что власти плохо организуют уборку снега в городе. Тогда замглавы администрации Перми также получил представление.

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#Общество#Пермь#Прокуратура#Уборка снега#Администрация Перми#Снег
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