Администрация Свердловского района вновь привлекла прокуратуру плохой уборкой снега

Завалы снега на парковках, в том числе на местах для инвалидов (в районе ул. Холмогорская, 6 и Белинского, 50), образовались на Комсомольском проспекте, ул. Холмогосрская, Лодыгина и Белинского. Кроме того, снег не был убран на остановках общественного транспорта «Велта», «Почта», «Спортклуб „Кама“, „Коломенская улица“, „2-я Холмогорская улица“. Также на пешеходном переходе у дома по ул. Яблочкова, 5 есть снежный завал, ограничивающий доступ к пешеходному переходу.