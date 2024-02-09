Bloomberg: Евросоюз раскрывает планы нового пакета санкций против России

Posted Вчера, 05:49
Published Вчера, 05:49
Modified Вчера, 05:51
Updated Вчера, 05:51
Согласно информации агентства Bloomberg, эти ограничения будут нацелены на индивидуальные лица и компании, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами в создании вооружений, пишет 360tv.ru.
В список также попадут судоходные организации, которые якобы перевозили боеприпасы из КНДР в Россию, а также военные, политики и руководители компаний.