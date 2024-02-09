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Posted Вчера, 05:49

Published Вчера, 05:49

Modified Вчера, 05:51

Updated Вчера, 05:51

Bloomberg: Евросоюз раскрывает планы нового пакета санкций против России

9 февраля 2024, 05:49
По последним данным, Евросоюз намерен ввести санкции против 55 организаций и свыше 60 человек, которые предположительно оказывали помощь России в производстве вооружений.

Согласно информации агентства Bloomberg, эти ограничения будут нацелены на индивидуальные лица и компании, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами в создании вооружений, пишет 360tv.ru.

В список также попадут судоходные организации, которые якобы перевозили боеприпасы из КНДР в Россию, а также военные, политики и руководители компаний.

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