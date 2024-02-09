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Posted Вчера, 05:54

Published Вчера, 05:54

Modified Вчера, 05:56

Updated Вчера, 05:56

Более 50 млн человек посмотрели интервью Путина Карлсону в соцсети Х

9 февраля 2024, 05:54
Более 50 миллионов людей просмотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X (ранее известной как Twitter). Об этом сообщает РИА «Новости».

По последним данным, более 150 тысяч пользователей интернета поделились этим видео. Запись получила около 470 тысяч лайков. За час до этого видео набрало уже 40,5 миллиона просмотров, пишет 360tv.ru.

Также интервью с Путиным Карлсону активно просматривают на YouTube, где оно уже набрало более миллиона просмотров.

На сайте Кремля уже доступен полный текст интервью с российским лидером. Там также можно посмотреть видео и аудиозаписи, а также кадры, связанные с этим материалом.

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