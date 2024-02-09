Более 50 млн человек посмотрели интервью Путина Карлсону в соцсети Х

Posted Вчера, 05:54
Published Вчера, 05:54
Modified Вчера, 05:56
Updated Вчера, 05:56
По последним данным, более 150 тысяч пользователей интернета поделились этим видео. Запись получила около 470 тысяч лайков. За час до этого видео набрало уже 40,5 миллиона просмотров, пишет 360tv.ru.
Также интервью с Путиным Карлсону активно просматривают на YouTube, где оно уже набрало более миллиона просмотров.
На сайте Кремля уже доступен полный текст интервью с российским лидером. Там также можно посмотреть видео и аудиозаписи, а также кадры, связанные с этим материалом.