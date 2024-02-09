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Posted Вчера, 12:39

Published Вчера, 12:39

Modified Вчера, 12:42

Updated Вчера, 12:42

Бывший директор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков вышел на свободу

Бывший директор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков вышел на свободу

9 февраля 2024, 12:39
Фото: properm.ru
Руководитель-банкрот провел в местах лишения свободы и под домашним арестом шесть лет.

Бывший генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Пётр Пьянков освободился из ИК-11 общего режима в посёлке Ныроб. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на источник.

Срок заключения Пьянкова закончился 9 февраля. Его освободили в первой половине дня, отмечает издание.

НПФ «Стратегия» лишился лицензии в 2016 году. В 2018-м фонд был признан банкротом, а в отношении гендиректора фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. В 2018 году Пьянков был осуждён за хищение пенсионных резервов на сумму 220 млн руб. и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было выведено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Руководитель был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн рублей. В мае 2021 года вид наказания бывшего гендиректора изменили, поэтому он отбывал наказание дома.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд также признал Пьянкова виновным в присвоении и растрате имущества, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Суд приговорил Петра Пьянкова к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Вопрос о признании банкротом Пьянкова может быть рассмотрен не ранее 2 апреля 2024 года.

Заявление о признании Пьянкова банкротом было подано 24 января 2023 года АО «Негосударственный пенсионный фонд „Стратегия“» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сумма долгов экс-руководителя фонда составляла 73,4 млн рублей.

Пока в отношении Пьянкова введена реструктуризация долгов — реабилитационная процедура, применяемая для восстановления платежеспособности. С согласия финансового управляющего Пьянков вправе совершать имущественные сделки, говорится в решении арбитражного суда Пермского края.

Арбитраж не нашёл оснований для удовлетворения заявления АО «НПФ „Стратегия“ в лице конкурсного управляющего ГК „АСВ“ о признании Пьянкова банкротом и реализации его имущества. Данная процедура может быть введена только в соответствии с правилами ст. 213.24 закона „О несостоятельности (банкротстве)“.

По отношению к Петру Пьянкову предпринята иная процедура, предусмотренная ст. 213.2 — реструктуризация долгов. Тем самым поддержана позиция его представителя по доверенности Антонины Пьянковой (супруги) о преждевременности признания банкротом.

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