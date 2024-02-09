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Posted Вчера, 13:10

Published Вчера, 13:10

Modified Вчера, 13:12

Updated Вчера, 13:12

Дело на экс-депутата и уничтожение Apple. Главные новости недели в Прикамье

Дело на экс-депутата и уничтожение Apple. Главные новости недели в Прикамье

9 февраля 2024, 13:10
Фото: соцсети депутата / pexels
Рассказываем, какими новостями запомнились последние дни.

Дело на экс-депутата, критиковавшего СВО

На бывшего депутата пермской гордумы Сергея Медведева завели административное дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). Судя по всему, это произошло из-за постов Медведева на своей странице «Вконтакте». Он критиковал СВО и высказывался негативно о президенте РФ Владимире Путине.

Медведеву грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей. Экс-депутат уехал из РФ после того, как его высказывания получили широкое распространение в социальных сетях.

Березниковский фигурист не хочет получать медаль по почте

Фигурист Александр Галлямов, который родился в Березниках, отказывается получать медаль по почте за участие в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсмен считает, что ему и Анастасии Мишиной, с которой он выступает в паре, должно быть прислано официальное приглашение в Швейцарию.

Дело в том, что сборная РФ ранее была на первом месте по итогам командного турнира, но после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг сборная переместилась на третье место.

В Перми уничтожат технику Apple и Samsung

Власти Перми выбрали компанию для утилизации смартфонов, мониторов, ноутбуков и другой техники. Уничтожить необходимо гаджеты брендов Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Nokia. Некоторые федеральные СМИ ошибочно трактовали эту новость как борьбу с иностранной техникой, которую поэтапно запрещают использовать чиновникам в работе.

Однако дело в том, что в закупке, которая касается утилизации гаджетов в Перми, речь идет о старых девайсах. Они уже, вероятно, не пригодны к использованию.

Взыскание миллиардов с почетного пермяка

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил решение нижестоящего суда по делу почетного гражданина Перми Виктора Пыхтеева. 85-летний мужчина должен выплатить 3,2 млрд рублей - в такую сумму оценена субсидиарная ответственность перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии „Искра-Авигаз“».

Компанию Пыхтеев возглавлял с 1994 по 2019 годы.

Пермский специалист о причинах рака

Ученый ПНИПУ Сергей Солодников рассказал о причинах возникновения рака и о том, как снизить риск его появления. По его словам, процесс возникновения раковых клеток идет постоянно, но с ним борется иммунная система. 

Есть вещества, которые негативно влияют на клетки. Они есть в табачном дыме, алкоголе, растительном масле, которое используется много раз.

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#Пермь#Итоги
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