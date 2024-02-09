Дело на экс-депутата и уничтожение Apple. Главные новости недели в Прикамье

Posted Вчера, 13:10
Published Вчера, 13:10
Modified Вчера, 13:12
Updated Вчера, 13:12
На бывшего депутата пермской гордумы Сергея Медведева завели административное дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). Судя по всему, это произошло из-за постов Медведева на своей странице «Вконтакте». Он критиковал СВО и высказывался негативно о президенте РФ Владимире Путине.
Медведеву грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей. Экс-депутат уехал из РФ после того, как его высказывания получили широкое распространение в социальных сетях.
Фигурист Александр Галлямов, который родился в Березниках, отказывается получать медаль по почте за участие в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсмен считает, что ему и Анастасии Мишиной, с которой он выступает в паре, должно быть прислано официальное приглашение в Швейцарию.
Дело в том, что сборная РФ ранее была на первом месте по итогам командного турнира, но после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг сборная переместилась на третье место.
Власти Перми выбрали компанию для утилизации смартфонов, мониторов, ноутбуков и другой техники. Уничтожить необходимо гаджеты брендов Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Nokia. Некоторые федеральные СМИ ошибочно трактовали эту новость как борьбу с иностранной техникой, которую поэтапно запрещают использовать чиновникам в работе.
Однако дело в том, что в закупке, которая касается утилизации гаджетов в Перми, речь идет о старых девайсах. Они уже, вероятно, не пригодны к использованию.
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил решение нижестоящего суда по делу почетного гражданина Перми Виктора Пыхтеева. 85-летний мужчина должен выплатить 3,2 млрд рублей - в такую сумму оценена субсидиарная ответственность перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии „Искра-Авигаз“».
Компанию Пыхтеев возглавлял с 1994 по 2019 годы.
Ученый ПНИПУ Сергей Солодников рассказал о причинах возникновения рака и о том, как снизить риск его появления. По его словам, процесс возникновения раковых клеток идет постоянно, но с ним борется иммунная система.
Есть вещества, которые негативно влияют на клетки. Они есть в табачном дыме, алкоголе, растительном масле, которое используется много раз.