Дело на экс-депутата и уничтожение Apple. Главные новости недели в Прикамье

Фигурист Александр Галлямов, который родился в Березниках, отказывается получать медаль по почте за участие в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсмен считает, что ему и Анастасии Мишиной, с которой он выступает в паре, должно быть прислано официальное приглашение в Швейцарию.