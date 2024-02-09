Двоих пострадавших в пожаре у Куеды детей перевезут на лечение в Пермь

Posted Вчера, 05:07
Published Вчера, 05:07
Modified Вчера, 05:09
Updated Вчера, 05:09
Двоих пострадавших детей при крупном пожаре в Куеде решили перевезти в Пермь. Жизням ребят ничего не угрожает, но они будут поправляться под присмотром специализированных врачей, написал в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Также он подтвердил, что двое людей доставлены в тяжелом состоянии в ожоговый центр больницы им. Гринберга, одна пострадавшая остается в Куединской центральной районной больнице.
Дмитрий Махонин поручил Минсоцразвития Прикамья оказать необходимую, в том числе материальную, помощь всем пострадавшим при пожаре на газопроводе. Деньги на это выделят в краевом резервном фонде. Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову поручено разместить погорельцев в маневренном жилом фонде. Сотрудники Следственного комитета продолжают работать на месте инцидента.
Вечером 8 февраля в деревне Солодовка на окраине Куеды произошла разгерметизация газопровода с последующим пожаром. Огонь охватил жилой и нежилой дома, а также надворные постройки. Возбуждено уголовное дело.