Двоих пострадавших в пожаре у Куеды детей перевезут на лечение в Пермь

Двоих пострадавших детей при крупном пожаре в Куеде решили перевезти в Пермь. Жизням ребят ничего не угрожает, но они будут поправляться под присмотром специализированных врачей, написал в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Также он подтвердил, что двое людей доставлены в тяжелом состоянии в ожоговый центр больницы им. Гринберга, одна пострадавшая остается в Куединской центральной районной больнице.