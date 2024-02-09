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Published Вчера, 05:07

Modified Вчера, 05:09

Updated Вчера, 05:09

На лечение в Пермь отправят двоих пострадавших в ЧП в Куеде детей

Двоих пострадавших в пожаре у Куеды детей перевезут на лечение в Пермь

9 февраля 2024, 05:07
Фото: RT; 1Mi

На лечение в Пермь отправят двоих пострадавших в ЧП в Куеде детей

Всего при пожаре на газопроводе пострадали восемь человек.
Сюжет
Дети

Двоих пострадавших детей при крупном пожаре в Куеде решили перевезти в Пермь. Жизням ребят ничего не угрожает, но они будут поправляться под присмотром специализированных врачей, написал в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Также он подтвердил, что двое людей доставлены в тяжелом состоянии в ожоговый центр больницы им. Гринберга, одна пострадавшая остается в Куединской центральной районной больнице.

Дмитрий Махонин поручил Минсоцразвития Прикамья оказать необходимую, в том числе материальную, помощь всем пострадавшим при пожаре на газопроводе. Деньги на это выделят в краевом резервном фонде. Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову поручено разместить погорельцев в маневренном жилом фонде. Сотрудники Следственного комитета продолжают работать на месте инцидента.

Вечером 8 февраля в деревне Солодовка на окраине Куеды произошла разгерметизация газопровода с последующим пожаром. Огонь охватил жилой и нежилой дома, а также надворные постройки. Возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Пожар#Дети#Крупное ЧП в Куеде
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