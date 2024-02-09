Экс-чиновник Прикамья продает бывший профилакторий химзавода за 55 миллионов рублей

Профилакторий находится в поселке Крым на улице Генерала Панфилова, 18а. Общая площадь объекта 4560 кв. м. В комплекс входят два здания: трехэтажный основной корпус площадью 3179 кв. м и двухэтажное здание лечебного корпуса площадью 1383 кв. м.