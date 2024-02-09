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Экс-чиновник Прикамья продает бывший профилакторий химзавода за 55 миллионов рублей

Экс-чиновник Прикамья продает бывший профилакторий химзавода за 55 миллионов рублей

9 февраля 2024, 10:58
Фото: Avito
В комплекс входят два здания: трехэтажный основной корпус (3179 кв. м.) и двухэтажное здание лечебного корпуса (383 кв. м.).

Бывший чиновник Пермского края выставил на продажу бывший профилакторий химического завода. Стоимость комплекса составила 55 млн рублей. Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Avito.ru.

Профилакторий находится в поселке Крым на улице Генерала Панфилова, 18а. Общая площадь объекта 4560 кв. м. В комплекс входят два здания: трехэтажный основной корпус площадью 3179 кв. м и двухэтажное здание лечебного корпуса площадью 1383 кв. м.

Последний раз ремонтные работы были проведены в 2021 году, в том числе ремонт отопительных систем, фасадные работы, ремонт отмосток, текущий ремонт помещений, санитарная обрезка деревьев. Здания использовались как пансионат, санаторий-профилакторий, геронтологический или реабилитационный центр.

Предыдущим собственником профилактория был АО «ГалоПолимер Пермь», и в рамках оптимизации бизнес-процессов было реализовано в 2021 году. Новым владельцем стало ООО «Шанс», принадлежащий экс-начальнику комитета АПК Пермского края Михаилу Носову.

Фото: Avito
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