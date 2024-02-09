Экс-чиновник Прикамья продает бывший профилакторий химзавода за 55 миллионов рублей

Posted Вчера, 10:58
Published Вчера, 10:58
Modified Вчера, 11:00
Updated Вчера, 11:00
Бывший чиновник Пермского края выставил на продажу бывший профилакторий химического завода. Стоимость комплекса составила 55 млн рублей. Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Avito.ru.
Профилакторий находится в поселке Крым на улице Генерала Панфилова, 18а. Общая площадь объекта 4560 кв. м. В комплекс входят два здания: трехэтажный основной корпус площадью 3179 кв. м и двухэтажное здание лечебного корпуса площадью 1383 кв. м.
Последний раз ремонтные работы были проведены в 2021 году, в том числе ремонт отопительных систем, фасадные работы, ремонт отмосток, текущий ремонт помещений, санитарная обрезка деревьев. Здания использовались как пансионат, санаторий-профилакторий, геронтологический или реабилитационный центр.
Предыдущим собственником профилактория был АО «ГалоПолимер Пермь», и в рамках оптимизации бизнес-процессов было реализовано в 2021 году. Новым владельцем стало ООО «Шанс», принадлежащий экс-начальнику комитета АПК Пермского края Михаилу Носову.