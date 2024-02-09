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Posted Вчера, 10:21

Published Вчера, 10:21

Modified Вчера, 10:21

Updated Вчера, 10:21

Какой контент в соцсетях может привести к проблемам с законом?

Какой контент в соцсетях может привести к проблемам с законом?

9 февраля 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
Контент в интернете может развлекать, смешить, удивлять, в том числе неприятно, например крупными штрафами или даже уголовным преследованием.
Сюжет
Соцсети

Примечательно, что по закону преследовать можно не только за создание контента, но и за его репост или даже лайк. Первое трактуется как распространение, второе — как поддержка, пишет newia.ru.

За экстремизм и оскорбление чувств верующих можно получить штраф в пределах 300–500 тысяч рублей. А за повторное нарушение можно отправиться на 4 года за решётку. Особенно опасно репостить или лайкать призывы к незаконным массовым мероприятиям и тем более к каким-то экстремистским действиям. Наконец, можно получить серьёзное наказание за призыв к санкциям в отношении российских предприятий.

Кроме штрафа до 1,5 млн рублей (на первый раз) или срока до 3 лет за дискредитацию Российской армии можно лишиться имущества. Буквально на днях Совфед одобрил конфискацию имущества, которое использовалось для распространения заведомо ложной информации о Российской армии и призывов к осуществлению действий против безопасности России.

Напомним: ЛГБТ-движение в нашей стране признано экстремистским. Так что даже неудачная шутка на камеру может закончиться штрафом. А всё что касается наркотиков — это уже уголовное законодательство, и пощады не будет. Также карается распространение порнографии, особенно если это порно с несовершеннолетними.

#Общество#Соцсети#Закон#Все материалы авторов
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