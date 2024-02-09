Какой контент в соцсетях может привести к проблемам с законом?

За экстремизм и оскорбление чувств верующих можно получить штраф в пределах 300–500 тысяч рублей. А за повторное нарушение можно отправиться на 4 года за решётку. Особенно опасно репостить или лайкать призывы к незаконным массовым мероприятиям и тем более к каким-то экстремистским действиям. Наконец, можно получить серьёзное наказание за призыв к санкциям в отношении российских предприятий.