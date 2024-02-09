Какой контент в соцсетях может привести к проблемам с законом?

Posted Вчера, 10:21
Published Вчера, 10:21
Modified Вчера, 10:21
Updated Вчера, 10:21
Примечательно, что по закону преследовать можно не только за создание контента, но и за его репост или даже лайк. Первое трактуется как распространение, второе — как поддержка, пишет newia.ru.
За экстремизм и оскорбление чувств верующих можно получить штраф в пределах 300–500 тысяч рублей. А за повторное нарушение можно отправиться на 4 года за решётку. Особенно опасно репостить или лайкать призывы к незаконным массовым мероприятиям и тем более к каким-то экстремистским действиям. Наконец, можно получить серьёзное наказание за призыв к санкциям в отношении российских предприятий.
Кроме штрафа до 1,5 млн рублей (на первый раз) или срока до 3 лет за дискредитацию Российской армии можно лишиться имущества. Буквально на днях Совфед одобрил конфискацию имущества, которое использовалось для распространения заведомо ложной информации о Российской армии и призывов к осуществлению действий против безопасности России.
Напомним: ЛГБТ-движение в нашей стране признано экстремистским. Так что даже неудачная шутка на камеру может закончиться штрафом. А всё что касается наркотиков — это уже уголовное законодательство, и пощады не будет. Также карается распространение порнографии, особенно если это порно с несовершеннолетними.