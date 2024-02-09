Краевое заксобрание готовится рассмотреть Александра Белых на пост председателя КСП

Александр Белых служил в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. С 2009 по 2015 гг. был прокурором Пермского края. С июня 2015 назначен на должность начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. В июне 2016 года, через три дня после ареста своего брата Никиты по обвинению во взятке, покинул пост по собственному желанию.