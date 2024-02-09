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Posted Вчера, 12:58

Published Вчера, 12:58

Modified Вчера, 13:00

Updated Вчера, 13:00

Краевое заксобрание готовится рассмотреть Александра Белых на пост председателя КСП

Краевое заксобрание готовится рассмотреть Александра Белых на пост председателя КСП

9 февраля 2024, 12:58
Фото: properm.ru
Пленарное заседание краевого парламента намечено на 15 февраля.

Депутаты Законодательного Собрания Прикамья 15 февраля рассмотрят проект постановления о назначении Александра Белых на должность председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

1 февраля Александр Белых прошёл собеседование в Счётной палате Российской Федерации и был рекомендован к утверждению. Соответствующее заключение региональный парламент получил на этой неделе.

Кандидатуру Александра Белых на пост руководителя Контрольно-счётной палаты региона в ноябре прошлого года предложил губернатор Дмитрий Махонин.

Действующий председатель КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов, возглавляющий палату с февраля 2018 года, после окончания срока полномочий в феврале этого года покинет палату. Это связано с достижением им предельного возраста для госслужащих.

Александр Белых служил в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. С 2009 по 2015 гг. был прокурором Пермского края. С июня 2015 назначен на должность начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. В июне 2016 года, через три дня после ареста своего брата Никиты по обвинению во взятке, покинул пост по собственному желанию.

В январе 2017 года Александр Белых получил пост в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Он назначен на должность заместителя начальника департамента — начальника договорно-правового управления департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В начале февраля 2020 года стало известно о том, что Александр Белых покинул этот пост по собственному желанию.

После этого он занял пост директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». В феврале 2023 года в депутаты Заксобрания избрали его на должность представителя ЗС в квалификационной комиссии палаты адвокатов.

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