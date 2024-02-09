Медицина и наука — как вторая продвигает первую

Как отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев, когда-то клиническая медицина носила описательный характер. Но когда стало ясно, что в основе большинства заболеваний лежат генные нарушения, начались поиски решения этой проблемы, и это стало главной задачей медицинской работы. Со временем это позволит не только заниматься лечением болезней, но и их профилактикой. В том числе грамотная диагностика сразу после рождения или даже ещё во время беременности может позволить организовать такую профилактическую работу, которая не даст заболеванию развиться в принципе.