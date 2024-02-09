МИД России заявил о препятствиях при подготовке к выборам за рубежом

Posted Вчера, 05:47
Published Вчера, 05:47
Modified Вчера, 05:48
Updated Вчера, 05:48
Она отметила, что в последнее время в недружественных государствах закрыли 26 российских загранучреждений, чтобы избиратели не могли проголосовать на выборах, пишет 360tv.ru.
Такие действия, по словам Захаровой, препятствуют свободному выражению воли граждан, которое является важным аспектом демократии.
Она также отметила, что на Западе прилагаются усилия для лишения россиян возможности осуществить свое законное право на выбор. В ответ МИД России предпримет все необходимые меры для обеспечения свободного выражения воли избирателей.