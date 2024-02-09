properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:47

Published Вчера, 05:47

Modified Вчера, 05:48

Updated Вчера, 05:48

МИД России заявил о препятствиях при подготовке к выборам за рубежом

9 февраля 2024, 05:47
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила о трудностях в подготовке к предстоящим президентским выборам за рубежом.

Она отметила, что в последнее время в недружественных государствах закрыли 26 российских загранучреждений, чтобы избиратели не могли проголосовать на выборах, пишет 360tv.ru.

Такие действия, по словам Захаровой, препятствуют свободному выражению воли граждан, которое является важным аспектом демократии.

Она также отметила, что на Западе прилагаются усилия для лишения россиян возможности осуществить свое законное право на выбор. В ответ МИД России предпримет все необходимые меры для обеспечения свободного выражения воли избирателей.

Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Сегодня, 13:24
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25