Мошенники против всех. Новые методы развода людей на деньги в 2024 году

Posted Вчера, 09:59
Published Вчера, 09:59
Modified Вчера, 10:02
Updated Вчера, 10:02
Четыре эксперта в области кибербезопасности, экономики и права рассказали читателям издания NEWIA.RU о самых современных и популярных схемах мошенничества, которые чаще всего применяют злоумышленники в 2024 году.
Подставные полицейские и акции
Евгений Царев, управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в ИТ рассказал о том, что мошенники понимают, что их промысел не должен стоять на месте, что необходимы все новые и новые способы отъема денег, так как о старых узнает все больше людей.
«Часто они основаны на актуальных событиях, поскольку так людей проще заинтересовать, привлечь. Например, под праздники часто предлагают розыгрыши, специальные акции (купи две упаковки дорогих духов и получи третью в подарок, сделай подарок-сюрприз своей половинке и т. д.) Каждая новая волна мобилизации вызывает всплеск мошенничества, связанного с уходом от внимания властей. А сейчас вот в конце года — начале нового появились предложения якобы от налоговой службы — как ликвидировать задолженность, заплатив меньшую сумму долга (которую нужно перевести мошенникам, естественно) и прочее.
Стараются чаще использовать имидж «людей в погонах» — звонят или пишут, представляясь сотрудниками силовых ведомств, например. Так люди реагируют охотнее. Например, сообщают, что потенциальная жертва или ее родственник находятся под следствием по статье о мошенничестве и предлагают «решить вопрос» за определенную сумму денег.
Правдоподобность своим словам мошенники часто обеспечивают, называя какие-то дополнительные сведения о том, к кому они обращаются (например, адрес, марку машины, названия банков, в которых он обслуживается и т. д.). Такие данные они могут брать из «слитых» баз данных сотовых операторов, магазинов, служб доставки».
Инвестиции, финансирование терроризма и искусственный интеллект
Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и кандидат экономических наук Петр Щербаченко рассказал о более прогрессивных методах, в которых задействованы передовые технологии, прежде всего искусственный интеллект.
«Искусственный интеллект активно входит в нашу жизнь и позволяет имитировать человеческий голос. Сегодня наиболее популярны звонки от фальшивых служб поддержки или звонки с помощью ИИ от близких родственников. Таким образом, люди больше доверяют подобным звонкам, легче принимают решение о помощи и переводе средств.
Также в 2024 году набирает популярность мошенническая схема, когда предлагается вложить деньги в инвестиции. Обычно жертвам предлагают значительную прибыль в короткий срок. Например, 20% за месяц. Чтобы человек поверил, его приглашают в красивый офис, высылают разные презентации, разыгрывают целый «спектакль», который создает атмосферу успеха.
Еще одна схема связана с ложными обвинениями в спонсировании террористов. Мошенники представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что со счета жертвы были сняты деньги на финансирование экстремистов. Далее мошенники предлагают потерпевшему выполнить все требования, чтобы избежать уголовной ответственности.
В большинстве случаев люди теряют свои сбережения не потому, что их взломали хакеры, а самостоятельно передают персональные данные, включая номер, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также пароли и коды из СМС, которые банки присылают для подтверждения операций».
Лже-начальники и псевдо-безопасники, подставные друзья и аккаунты
Адвокат и управляющий партнёр Адвокатского бюро «Матюнины и Партнёры» (Москва) Олег Матюнин рассказал, как мошенники осваивают мессенджеры и используют личные аккаунты людей.
«Преступники могут писать в мессенджерах с подставного аккаунта начальника или с фейковой электронной почты. Могут даже позвонить от лжезама, „начальника службы безопасности“ или не знакомого „коллеги“. Жулики рассчитывают, что вы не знаете таких „шишек“, особенно если работаете в очень большом коллективе.
Обращаясь к потерпевшему по имени и отчеству, будут рассказывать байки про серьезные проблемы с законом, слив персональных данных, расследование и что-то подобное.
В таком состоянии человек легче раскручивается и поддается страху, чем пользуются мошенники. В это время происходит дальнейший прогрев потерпевшего, рассказывая ему про защищенное соединение, счет в ЦБ, попытку завладеть вашими деньгами, «отойдите в уединенное место», «у нас мало времени», «оформите займ, чтобы сохранить ваши деньги» и прочие указания, направленные на хищение ваших сбережений».
Как помочь родным не стать жертвами мошенников?
Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко рассказал о важности проведения профилактических бесед с родными и близкими, членами своей семьи.
«Всегда нужно предупреждать людей, которые находятся в зоне повышенного риска, о том, что сейчас происходит в мире мошенничества и как может это быть связано с ними. Объясните им, что вы волнуетесь, и чтобы они в любых ситуациях первым делом сообщали вам и вешали трубку при подозрительных звонках.
Важно обучить членов семьи распознавать признаки мошенничества, включая подозрительные запросы личной информации или требования немедленной оплаты. Всегда нужно предупреждать людей, находящихся в зоне повышенного риска, о методах мошенничества и призывать их сообщать о подозрительных ситуациях.
Кроме того, установите правило перезвонить самому на телефон якобы просящего денег родственника или проверить подобные запросы с другими членами семьи».
Что делать, если человек стал жертвой мошенников?
Павел Коваленко дал совет как вести себя если пришлось столкнуться с мошенничеством.
«Если вашего близкого человека обманули мошенники, то дальнейшие действия зависят от того, каким способом были проведены операции, на какую сумму и от других деталей.
Немедленно сообщите о правонарушении в правоохранительные органы и банк. Объясните детали случившегося и следуйте рекомендациям по дальнейшим действиям.
Есть федеральный закон, который обязывает банк-эмитент вернуть деньги держателю карты, если он сообщил о несанкционированных операциях в течение одного дня, но банк всегда может сослаться на ответственность клиента. Нужно обязательно сообщить в банк о несанкционированных операциях как можно скорее. Чем быстрее вы действуете, тем выше вероятность возврата потерянных средств».