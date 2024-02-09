Мошенники против всех. Новые методы развода людей на деньги в 2024 году

«Всегда нужно предупреждать людей, которые находятся в зоне повышенного риска, о том, что сейчас происходит в мире мошенничества и как может это быть связано с ними. Объясните им, что вы волнуетесь, и чтобы они в любых ситуациях первым делом сообщали вам и вешали трубку при подозрительных звонках.