properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 06:08

Published Вчера, 06:08

Modified Вчера, 06:10

Updated Вчера, 06:10

На СВО убили молодого сотрудника школы из Пермского края

На СВО убили молодого сотрудника школы из Пермского края

9 февраля 2024, 06:08
Фото: Карагайской школа / администрация карагайского округа
Парень не дожил до отпуска месяц.

В ходе специальной военной операции был убит 26-летний Георгий Пугин из Пермского края. Мужчины не стало 11 января 2024 года, он погиб возле населенного пункта Спорное в ДНР. Прощание с военным должно состояться 9 февраля в селе Козьмодемьянск, сообщает администрация Карагайского округа.

Чиновники не сообщают данных подробностей о военнослужащем, но в социальных сетях можно найти информацию, что он был сотрудником карагайской школы. Родные пишут, что у него был намечен отпуск на начало февраля.

Читайте также:
Осталась любящая семья с детьми. В Оханском округе пройдут похороны убитого на СВОСемь жителей Пермского края освободили из украинского пленаВ Октябрьском простились с убитым на СВО военнослужащим
#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Сегодня, 13:24
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25