На СВО убили молодого сотрудника школы из Пермского края

Posted Вчера, 06:08
Published Вчера, 06:08
Modified Вчера, 06:10
Updated Вчера, 06:10
В ходе специальной военной операции был убит 26-летний Георгий Пугин из Пермского края. Мужчины не стало 11 января 2024 года, он погиб возле населенного пункта Спорное в ДНР. Прощание с военным должно состояться 9 февраля в селе Козьмодемьянск, сообщает администрация Карагайского округа.
Чиновники не сообщают данных подробностей о военнослужащем, но в социальных сетях можно найти информацию, что он был сотрудником карагайской школы. Родные пишут, что у него был намечен отпуск на начало февраля.