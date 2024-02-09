Осталась любящая семья с детьми. В Оханском округе пройдут похороны убитого на СВО

Posted Вчера, 05:51
Published Вчера, 05:51
Modified Вчера, 05:53
Updated Вчера, 05:53
Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Пермского края. 28 января в ходе СВО был убит житель села Острожки Оханского городского округа Иван Петров. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что мужчина добровольно ушел на СВО в ноябре прошлого года.
Известно, что Иван работал водителем Острожского сельпо, а на СВО служил в минометном взводе танковой дивизии под Кременной. У Петрова осталась любящая семья и двое несовершеннолетних детей.
Прощание с мужчиной состоится в Острожском Доме культуры в эту субботу, 10 февраля, в 11:00. После церемонии состоится отпевание в Острожской церкви и захоронение на сельском кладбище.