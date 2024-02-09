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Posted Вчера, 05:51

Published Вчера, 05:51

Modified Вчера, 05:53

Updated Вчера, 05:53

В Оханском округе простятся с погибшим на СВО отцом двоих детей

Осталась любящая семья с детьми. В Оханском округе пройдут похороны убитого на СВО

9 февраля 2024, 05:51
Фото: 1MI; vk.com/public191472812

В Оханском округе простятся с погибшим на СВО отцом двоих детей

СВО длится почти два года.

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Пермского края. 28 января в ходе СВО был убит житель села Острожки Оханского городского округа Иван Петров. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что мужчина добровольно ушел на СВО в ноябре прошлого года.

Известно, что Иван работал водителем Острожского сельпо, а на СВО служил в минометном взводе танковой дивизии под Кременной. У Петрова осталась любящая семья и двое несовершеннолетних детей.

Прощание с мужчиной состоится в Острожском Доме культуры в эту субботу, 10 февраля, в 11:00. После церемонии состоится отпевание в Острожской церкви и захоронение на сельском кладбище.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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