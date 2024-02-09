Осталась любящая семья с детьми. В Оханском округе пройдут похороны убитого на СВО

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Пермского края. 28 января в ходе СВО был убит житель села Острожки Оханского городского округа Иван Петров. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что мужчина добровольно ушел на СВО в ноябре прошлого года.