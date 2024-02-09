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Posted Вчера, 04:58

Published Вчера, 04:58

Modified Вчера, 05:00

Updated Вчера, 05:00

Пермские антимонопольщики возбудили дело на газовиков из-за повышения цен на услуги

Пермские антимонопольщики возбудили дело на газовиков из-за повышения цен на услуги

9 февраля 2024, 04:58
Фото: ideogram.ai
Компанию могут оштрафовать на 1 млн рублей.
Сюжет
Уфас

УФАС России по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело на АО «Газпром газораспределение Пермь». Компанию подозревают в необоснованном увеличении стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования. Ранее с жалобами в УФАС обращались пермяки.

Газовое оборудование должно обслуживаться минимум один раз в год. С сентября 2023 года техническим обслуживанием и ремонтов такого оборудования имеют право заниматься только газораспределительные организации. При этом стоимость обслуживания не может регулироваться тарифами со стороны государства. Организации устанавливают цены сами, руководствуясь методическими указаниями от Минстроя РФ.

Проверка специалистов УФАС показала, что АО «Газпром газораспределение Пермь» не ориентировалось на отдельные пункта приказа министерства. Это могло повлиять на обоснованность рассчитанных цен. Компании грозит штраф до 1 млн рублей по делу о нарушении закона о защите конкуренции.

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