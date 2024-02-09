Пермские антимонопольщики возбудили дело на газовиков из-за повышения цен на услуги

Газовое оборудование должно обслуживаться минимум один раз в год. С сентября 2023 года техническим обслуживанием и ремонтов такого оборудования имеют право заниматься только газораспределительные организации. При этом стоимость обслуживания не может регулироваться тарифами со стороны государства. Организации устанавливают цены сами, руководствуясь методическими указаниями от Минстроя РФ.