Почему платные парковки Перми завалены снегом? Отвечает мэрия

«И не надо говорить, что в нечищенных парковках виноваты бросающие на обочине машины водители. При стоимости паркочаса в 40 рублей, дополнительном бюджете для дорожников в 2,5 миллиарда, можно не только трактора и другую технику отправлять на уборку, но и как встарь, пару мужиков с лопатами и чистить нормально и каждый день. Мы почему-то должны платить и дорожный налог, и парковки вовремя, а почистить можно когда-то потом, когда снег уже растает. Как-то же, например в Красноярске, власти с этим справляются, а снега в Сибири не меньше», — сетует профессиональный водитель Константин.