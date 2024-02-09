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Published Вчера, 09:45

Modified Вчера, 09:47

Updated Вчера, 09:47

Почему платные парковки Перми завалены снегом? Отвечает мэрия

Почему платные парковки Перми завалены снегом? Отвечает мэрия

9 февраля 2024, 09:45
Уборка улиц начинается по окончании снегопада, объяснили в администрации города.

Пермяки жалуются, что парковочные карманы в Перми постоянно завалены снегом. Это касается и зоны платной парковки. Люди недоумевают, почему они платят за то, чтобы оставить автомобиль в центре города, а снежные завалы не убираются.

«Очень хотелось бы спросить у всего города, это нормально, что парковка за час 40 рублей, а состояние парковочных карманов на (-)100? Почему зона парковки расширяется, а вот содержание ее не улучшается? Если не могут содержать центр, почему увеличилась стоимость?», — пишет в обратной связи читательница Properm.ru.

«Три дня не чистят и не вывозят снег с парковки. А деньги за парковку собирают. Раньше говорили денег нет, подрядчик плохой, все поменяли, а результат не изменился. Может проблема в управлении и контроле?», — сообщает Дмитрий Шешуков на своей странице во ВКонтакте

Фото: Фотография читательницы Properm.ru

Под постом Properm.ru в соцсети с обращением пермячки, сетуют на неубранные парковки и другие жители города. «По парковочным карманам по улице Петропавловская у БЦ Звезда „ул. Газеты Звезда 13“ мной неоднократно были оформлены претензии на некачественное содержание и отсутствие контроля за уборкой, однако ситуация повторяется с каждым снегопадом», комментирует Павел Трусников.

Фото: Фотография читателя Properm.ru парковочного места на ул.Петропавловской, у БЦ Звезда

Местные таксисты считают, что бюджет администрации позволяет не только содержать и эксплуатировать уборочную технику, но и привлекать к уборке работников с лопатой.

«И не надо говорить, что в нечищенных парковках виноваты бросающие на обочине машины водители. При стоимости паркочаса в 40 рублей, дополнительном бюджете для дорожников в 2,5 миллиарда, можно не только трактора и другую технику отправлять на уборку, но и как встарь, пару мужиков с лопатами и чистить нормально и каждый день. Мы почему-то должны платить и дорожный налог, и парковки вовремя, а почистить можно когда-то потом, когда снег уже растает. Как-то же, например в Красноярске, власти с этим справляются, а снега в Сибири не меньше», — сетует профессиональный водитель Константин.

Корреспондент Properm.ru отправил запрос в администрацию города. По словам мэрии, уборка улиц начинается лишь по окончании снегопада, когда снежный вал уже успел сформироваться. При этом, частота уборки и вывоза мусора зависит от «категорийности» дорог, сообщили в ведомстве.

«Информация о ненадлежащем состоянии парковок была передана в Дорожно-эксплуатационную службу для отработки», сообщила пресс-служба мэрии.

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