Подростки в Пермском крае стали чаще совершать преступления

Posted Вчера, 05:19
Published Вчера, 05:19
Modified Вчера, 05:21
Updated Вчера, 05:21
В Пермском крае несовершеннолетние стали чаще совершать преступления. Подполковник полиции Оксана Пирогова рассказала, что по итогам 2023 года этот показатель вырос, но незначительно — на 1,4%. В 2022 году преступления совершили 560 подростков, в 2023 году — 568.
При этом число уголовно-наказуемых деяний выросло с 633 до 768 — на 21,3%. Преступность выросли из-за многоэпизодных преступлений в сфере оборота наркотиков и мошенничеств по схеме «Родственник в беде». Чаще всего подростки решают пойти на нарушение закона в этих двух сферах из-за желания заработать.