Подростки в Пермском крае стали чаще совершать преступления

При этом число уголовно-наказуемых деяний выросло с 633 до 768 — на 21,3%. Преступность выросли из-за многоэпизодных преступлений в сфере оборота наркотиков и мошенничеств по схеме «Родственник в беде». Чаще всего подростки решают пойти на нарушение закона в этих двух сферах из-за желания заработать.