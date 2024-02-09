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Posted Вчера, 05:19

Published Вчера, 05:19

Modified Вчера, 05:21

Updated Вчера, 05:21

Подростки в Пермском крае стали чаще совершать преступления

Подростки в Пермском крае стали чаще совершать преступления

9 февраля 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
Школьники хотят заработать деньги и устраиваются работать на мошенников, а также распространителей наркотиков.

В Пермском крае несовершеннолетние стали чаще совершать преступления. Подполковник полиции Оксана Пирогова рассказала, что по итогам 2023 года этот показатель вырос, но незначительно — на 1,4%. В 2022 году преступления совершили 560 подростков, в 2023 году — 568.

При этом число уголовно-наказуемых деяний выросло с 633 до 768 — на 21,3%. Преступность выросли из-за многоэпизодных преступлений в сфере оборота наркотиков и мошенничеств по схеме «Родственник в беде». Чаще всего подростки решают пойти на нарушение закона в этих двух сферах из-за желания заработать.

Названо место Пермского края по уровню преступности в России
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#Мвд#Пермь#Детский мир#Полиция#Преступность#Подростковая преступность
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