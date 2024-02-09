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Posted Вчера, 02:48

Published Вчера, 02:48

Modified Вчера, 02:50

Updated Вчера, 02:50

В Прикамье в выходные 10 и 11 февраля ожидается похолодание до -27 градусов

Похолодание до -27 градусов. Какой будет погода в Пермском крае в эти выходные

9 февраля 2024, 02:48
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье в выходные 10 и 11 февраля ожидается похолодание до -27 градусов

Сильных снегопадов быть не должно.

В грядущие выходные, 10 и 11 февраля, в Пермский край вернется холодная погода. Условия погоды задаст тыловая часть высокого циклона «Ольга», который вчера принес в южную половину региона интенсивные осадки и метели.

Как рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», 10 февраля в Перми и крае облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в регионе ночью -21…-16°, при прояснениях до -27°, днем -17…-12°. В Перми ожидается ночью -21…-19°, при прояснениях до -25°, днем -15…-13°. Ветер западный 3-8 м/с.

11 февраля в Перми и крае будет облачно с прояснениями. В регионе в отдельных районах прогнозируется слабый снег, в столице Прикамья осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в Пермском крае -21…-16°, при прояснениях до -27°, днем -17…-12°. В Перми ночью -20…-18°, при прояснениях до -25°, днем -14…-12°. Ветер западный 3-8 м/с.

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