Похолодание до -27 градусов. Какой будет погода в Пермском крае в эти выходные

Posted Вчера, 02:48
Published Вчера, 02:48
Modified Вчера, 02:50
Updated Вчера, 02:50
В грядущие выходные, 10 и 11 февраля, в Пермский край вернется холодная погода. Условия погоды задаст тыловая часть высокого циклона «Ольга», который вчера принес в южную половину региона интенсивные осадки и метели.
Как рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», 10 февраля в Перми и крае облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в регионе ночью -21…-16°, при прояснениях до -27°, днем -17…-12°. В Перми ожидается ночью -21…-19°, при прояснениях до -25°, днем -15…-13°. Ветер западный 3-8 м/с.
11 февраля в Перми и крае будет облачно с прояснениями. В регионе в отдельных районах прогнозируется слабый снег, в столице Прикамья осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в Пермском крае -21…-16°, при прояснениях до -27°, днем -17…-12°. В Перми ночью -20…-18°, при прояснениях до -25°, днем -14…-12°. Ветер западный 3-8 м/с.