Похолодание до -27 градусов. Какой будет погода в Пермском крае в эти выходные

11 февраля в Перми и крае будет облачно с прояснениями. В регионе в отдельных районах прогнозируется слабый снег, в столице Прикамья осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в Пермском крае -21…-16°, при прояснениях до -27°, днем -17…-12°. В Перми ночью -20…-18°, при прояснениях до -25°, днем -14…-12°. Ветер западный 3-8 м/с.