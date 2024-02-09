Пробыл дома полгода. Курьер мошенников из Соликамска вновь отправится в колонию

Posted Вчера, 08:27
Published Вчера, 08:27
Modified Вчера, 08:29
Updated Вчера, 08:29
Сотрудники уголовного розыска в Соликамке задержали подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных на территории города. Оказалось, что жертвой мужчины стали семеро земляков, отдавших ему более 1,5 млн. рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что 22-хлетний молодой человек, ранее судимый за кражу и угон, освободился из мест лишения свободы летом 2023 года. Постоянных заработков не имел, занимался ремонтами квартир.
Затем получил предложение стать курьером в мошеннической схеме «ваш родственник в беде». В течение двух дней по указанию кураторов приезжал к обманутым старикам и забирал у них деньги. В общей сложности курьер мошенников побывал у семерых соликамцев, которые отдали ему более 1,5 млн рублей. Часть денег он оставил себе, остальное — перевел на счета подельников.
Как отмечают в полиции, подозреваемый соблюдал меры конспирации: одевался в темную одежду, прятал лицо. Но сотрудники уголовного розыска всегда помнят своих подопечных. По указанным потерпевшим приметам и другим данным, оперативники узнали ранее судимого гражданина и установили его местонахождение.
Задержание стало настоящей драмой. «Курьеру удалось накопить на холодильник. После последнего своего визита к очередной несчастной пенсионерке, он приобрел дорогостоящую технику и сопровождал покупку домой в грузовом автомобиле по доставке техники. Однако воспользоваться новинкой не успел. Прямо у дома, в момент выгрузки товара, он был задержан полицейскими. Злоумышленник только и успел бросить тоскливый взгляд на холодильник», — сообщают полицейские.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.