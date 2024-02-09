Пробыл дома полгода. Курьер мошенников из Соликамска вновь отправится в колонию

Затем получил предложение стать курьером в мошеннической схеме «ваш родственник в беде». В течение двух дней по указанию кураторов приезжал к обманутым старикам и забирал у них деньги. В общей сложности курьер мошенников побывал у семерых соликамцев, которые отдали ему более 1,5 млн рублей. Часть денег он оставил себе, остальное — перевел на счета подельников.