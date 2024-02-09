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Published Вчера, 08:49

Modified Вчера, 08:52

Updated Вчера, 08:52

Программу архитектурной подсветки Перми предлагают продлить на три года

Программу архитектурной подсветки Перми предлагают продлить на три года

9 февраля 2024, 08:49
Фото: администрация Перми
Ранее она была приурочена к 300-летию города.

Администрация Перми в поправках в бюджет на 2024–2026 годы заложила продолжение финансирования архитектурной подсветки города. Планируется выделить 110 млн рублей на эти цели, сообщает ИА «Текст».

Как отмечает издание, департамент благоустройства на эти цели в 2024 году может получить 40 млн рублей и по 35 млн рублей в 2025–2026 годах. Такие предложения внесены в поправки в бюджет.

Предлагается также сохранить целевое назначение остатков ассигнований, не израсходованных в 2023 году: по объекту «Архитектурная подсветка зданий по Комсомольскому проспекту» в 2024 году в сумме 30,2 млн рублей, в 2025 году — в сумме 16,6 млн рублей. Кроме того, есть остаток и по объекту «Архитектурная подсветка зданий по ул. Ленина» в 2024 году в размере 9,3 млн рублей.

Архитектурную подсветку на центральных улицах Перми начали устанавливать при подготовке к 300-летию города. Жители некоторых домов, на которых планировалась подсветка, выступали против или ставили определенные условия городским властям. Почти со всеми удалось договориться, кроме жителей дома по ул. Комсомольский проспект, 69.

Общий объем финансирования за шесть лет составит 361 млн руб.

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#Пермь#Бюджет#Бюджет Перми#Подсветка
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