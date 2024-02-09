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Published Вчера, 05:41

Modified Вчера, 05:43

Updated Вчера, 05:43

Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на газопроводе в Пермском крае

Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на газопроводе в Пермском крае

9 февраля 2024, 05:41
Фото: t.me/permjtop
На ЧП пострадали пять человек.

Прокуратура Куединского района подключилась к проверке из-за пожара в деревне Солодовка в Пермском крае. Надзорное ведомство отмечает, что вечером 8 февраля на магистральном газопроводе загорелся транспортируемый газ. Огонь повредил жилые дома, пострадали взрослые и дети.

Прокуратура проверит, как соблюдались требования пожарной и технической безопасности при эксплуатации опасных промышленных объектов. Вдобавок, надзорное ведомство контролирует ход расследование уголовного дела по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Ранее краевые власти говорили, что двоих пострадавших детей доставили в Пермь, двоих взрослых - в ожоговый центр больницы им. Гринберга. Еще одну пострадавшую оставили лечиться в куединской больнице.

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#Пермь#Пожар#Газ#Чп#Крупное ЧП в Куеде
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