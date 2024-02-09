Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на газопроводе в Пермском крае

Прокуратура Куединского района подключилась к проверке из-за пожара в деревне Солодовка в Пермском крае. Надзорное ведомство отмечает, что вечером 8 февраля на магистральном газопроводе загорелся транспортируемый газ. Огонь повредил жилые дома, пострадали взрослые и дети.