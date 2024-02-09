Роспотребнадзор отчитался об итогах исследования воздуха после пожара в Куеде

Сообщение о крупном пожаре на магистральном газопроводе поступило вчера, 8 февраля, в 22:00. в Куеде было факельное горение внутрипромыслового газопровода, также загорелись три дома. В результате травмы разной степени тяжести получили восемь человек, среди них двое детей.