Роспотребнадзор отчитался об итогах исследования воздуха после пожара в Куеде

Posted Вчера, 09:57
Published Вчера, 09:57
Modified Вчера, 09:59
Updated Вчера, 09:59
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю отчиталось о результатах исследования проб атмосферного воздуха после пожара на газопроводе рядом с селом Куеда. Информация о ЧП поступила в ведомство вчера вечером, 8 февраля, в 22:30.
На место выехали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Они произвели отбор проб воздуха на предмет возможного загрязнения. Контроль качества проведен на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра (ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 90 м в восточном направлении).
В пресс-службе Управления рассказали, что по результатам исследования, концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические нормативы.
Сообщение о крупном пожаре на магистральном газопроводе поступило вчера, 8 февраля, в 22:00. в Куеде было факельное горение внутрипромыслового газопровода, также загорелись три дома. В результате травмы разной степени тяжести получили восемь человек, среди них двое детей.