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Posted Вчера, 09:57

Published Вчера, 09:57

Modified Вчера, 09:59

Updated Вчера, 09:59

В Роспотребнадзоре рассказали об итогах исследования воздуха после ЧП в Куеде

Роспотребнадзор отчитался об итогах исследования воздуха после пожара в Куеде

9 февраля 2024, 09:57
Фото: соцсети

В Роспотребнадзоре рассказали об итогах исследования воздуха после ЧП в Куеде

Вчера вечером произошла разгерметизация газопровода, огонь охватил три дома.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю отчиталось о результатах исследования проб атмосферного воздуха после пожара на газопроводе рядом с селом Куеда. Информация о ЧП поступила в ведомство вчера вечером, 8 февраля, в 22:30.

На место выехали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Они произвели отбор проб воздуха на предмет возможного загрязнения. Контроль качества проведен на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра (ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 90 м в восточном направлении).

В пресс-службе Управления рассказали, что по результатам исследования, концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические нормативы.

Сообщение о крупном пожаре на магистральном газопроводе поступило вчера, 8 февраля, в 22:00. в Куеде было факельное горение внутрипромыслового газопровода, также загорелись три дома. В результате травмы разной степени тяжести получили восемь человек, среди них двое детей.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Пожар#Роспотребнадзор#Крупное ЧП в Куеде
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