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Posted Вчера, 04:33

Published Вчера, 04:33

Modified Вчера, 07:59

Updated Вчера, 07:59

Из украинского плена вернули 8 февраля семь военнослужащих из Пермского края

Семь жителей Пермского края освободили из украинского плена

9 февраля 2024, 04:33
Фото: Минобороны РФ

Из украинского плена вернули 8 февраля семь военнослужащих из Пермского края

Всех военнослужащих направят на лечение в Москву.

Из украинского плена удалось вернуть еще несколько военных из Пермского края. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко пояснил, что освобождены семь человек: из Перми, Березников и Чусового.

Обмен произошел 8 февраля. Военнослужащих сначала отправят самолетом в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ. В министерстве говорят, что обмен был по схеме 100 на 100. Посредничество при обмене было оказано ОАЭ.

Последний обмен между Россией и Украиной был в конце января, тогда из плена вернули восемь человек. Всего с начала СВО из плена освободили 32 военных из Прикамья.

Видео: Минобороны
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