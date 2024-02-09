Семь жителей Пермского края освободили из украинского плена

Posted Вчера, 04:33
Published Вчера, 04:33
Modified Вчера, 07:59
Updated Вчера, 07:59
Из украинского плена удалось вернуть еще несколько военных из Пермского края. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко пояснил, что освобождены семь человек: из Перми, Березников и Чусового.
Обмен произошел 8 февраля. Военнослужащих сначала отправят самолетом в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ. В министерстве говорят, что обмен был по схеме 100 на 100. Посредничество при обмене было оказано ОАЭ.
Последний обмен между Россией и Украиной был в конце января, тогда из плена вернули восемь человек. Всего с начала СВО из плена освободили 32 военных из Прикамья.