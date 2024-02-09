Следствие начало проверку обстоятельств падения девочки в люк в Перми

Posted Вчера, 16:43
Published Вчера, 16:43
Modified Вчера, 16:45
Updated Вчера, 16:45
В Свердловском районе Перми следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится проверка в связи с падением малолетней в дренажный колодец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают в ведомстве.
В Свердловском районе Перми вечером, 8 февраля, в открытый люк упала девочка. Инцидент произошел около шестого дома на улице Краснополянской.
По словам женщины, во время прогулки она услышала крики о помощи. Звук доносился из сугроба. В колодце открытого люка оказалась девочка. На помощь пришел проходивший мимо мужчина и достал ребенка, после чего ее проводили до дома.
«Ей лет восемь, она была в шоковом состоянии, лицо было запачкано. Рядом с колодцем мы обнаружили арматуру», — говорит женщина.
По факту случившегося корреспондент Properm.ru отправил запрос в ГУ МВД и администрацию города