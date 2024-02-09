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Posted Вчера, 06:32

Published Вчера, 06:32

Modified Вчера, 06:34

Updated Вчера, 06:34

На СВО убили 45-летнего военного из Пермского края

Спас семью из огня. На СВО убили 45-летнего военного из Пермского края

9 февраля 2024, 06:32
Фото: vk.com/chastadm

На СВО убили 45-летнего военного из Пермского края

Пермяк решил отправиться на СВО в ноябре, а в конце января его не стало.

Власти отчитались о гибели еще одного жителя Пермского края. Речь идет о 45-летнем Сергее Соловарове. Он родился в деревне Каменка Ильинского района. Вырос военнослужащий в многодетной семье, жил в деревне Песьянка. После школы получил специальность водитель, сообщает администрация Частинского округа.

Мужчина ушел на СВО по контракту в ноябре прошлого года, службу проходил в пограничных войсках. До этого он получил медаль за спасение семьи из огня. Мужчина был убит 28 января, даты прощания с ним еще нет.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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