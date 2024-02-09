Спас семью из огня. На СВО убили 45-летнего военного из Пермского края

Posted Вчера, 06:32
Published Вчера, 06:32
Modified Вчера, 06:34
Updated Вчера, 06:34
Власти отчитались о гибели еще одного жителя Пермского края. Речь идет о 45-летнем Сергее Соловарове. Он родился в деревне Каменка Ильинского района. Вырос военнослужащий в многодетной семье, жил в деревне Песьянка. После школы получил специальность водитель, сообщает администрация Частинского округа.
Мужчина ушел на СВО по контракту в ноябре прошлого года, службу проходил в пограничных войсках. До этого он получил медаль за спасение семьи из огня. Мужчина был убит 28 января, даты прощания с ним еще нет.