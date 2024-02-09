Стал известен владелец газопровода, где произошло крупное ЧП в Пермском крае

Posted Вчера, 08:11
Published Вчера, 08:11
Modified Вчера, 08:34
Updated Вчера, 08:34
Участок газопровода, на котором случилось ЧП вечером 8 февраля в Пермском крае, принадлежит «ЛУКОЙЛу», выяснил журналист Properm.ru. В компании не комментируют происшествие до окончания работы специальной комиссии и следователей. В состав комиссии также входят представители компании.
В МЧС отмечали, что в Куеде было факельное горение внутрипромыслового газопровода, также загорелись три дома. С пожаром боролись 70 человек, 23 единицы техники, для борьбы с огнем задействовали пожарный поезд. Причину возникновение огня еще предстоит выяснить.
По данным краевых властей, двоих пострадавших в тяжелом состоянии перевезли из Куеды в Пермь, также в краевую столицу доставили двоих детей — их жизням ничего не угрожает. Еще одного пострадавшего было решено оставить в куединской больнице. Пострадавшим обещают выплаты, однако власти пока не говорят об их размерах.