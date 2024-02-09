Стал известен владелец газопровода, где произошло крупное ЧП в Пермском крае

По данным краевых властей, двоих пострадавших в тяжелом состоянии перевезли из Куеды в Пермь, также в краевую столицу доставили двоих детей — их жизням ничего не угрожает. Еще одного пострадавшего было решено оставить в куединской больнице. Пострадавшим обещают выплаты, однако власти пока не говорят об их размерах.