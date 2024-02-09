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Posted Вчера, 08:11

Published Вчера, 08:11

Modified Вчера, 08:34

Updated Вчера, 08:34

Стал известен владелец газопровода, где произошло крупное ЧП в Пермском крае

Стал известен владелец газопровода, где произошло крупное ЧП в Пермском крае

9 февраля 2024, 08:11
Фото: соцсети
Владелец пока не комментирует инцидент.

Участок газопровода, на котором случилось ЧП вечером 8 февраля в Пермском крае, принадлежит «ЛУКОЙЛу», выяснил журналист Properm.ru. В компании не комментируют происшествие до окончания работы специальной комиссии и следователей. В состав комиссии также входят представители компании.

В МЧС отмечали, что в Куеде было факельное горение внутрипромыслового газопровода, также загорелись три дома. С пожаром боролись 70 человек, 23 единицы техники, для борьбы с огнем задействовали пожарный поезд. Причину возникновение огня еще предстоит выяснить.

По данным краевых властей, двоих пострадавших в тяжелом состоянии перевезли из Куеды в Пермь, также в краевую столицу доставили двоих детей — их жизням ничего не угрожает. Еще одного пострадавшего было решено оставить в куединской больнице. Пострадавшим обещают выплаты, однако власти пока не говорят об их размерах.

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#Пермь#Пожар#Чп#Крупное ЧП в Куеде
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