Стало известно, когда пермяки не смогут смотреть телевизор и слушать радио

Сигнал цифрового эфирного телевидения и радио подается в региональные центры через космос, а после, с помощью региональных сетей телерадиовещания, транслируется в эфир. Поэтому интерференция оказывает влияние не только на качество приема сигнала со спутника, но и на эфирное телерадиовещание. Это явление происходит дважды в год — весной и осенью.