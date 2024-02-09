Стало известно, когда пермяки не смогут смотреть телевизор и слушать радио

Posted Вчера, 11:54
Published Вчера, 11:54
Modified Вчера, 11:57
Updated Вчера, 11:57
С 20 февраля в Пермском крае начинается период весенней солнечной интерференции. Это явление вызовет перебои в теле-и радиовещании, сообщают в филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».
В Пермском крае явление весенней солнечной интерференции будет наблюдаться с 20 февраля по 08 марта. В этот период с 10:40 до 14:30 возможны перерывы вещания программ цифрового телевидения пакетов «РТРС-1» и «РТРС-2», аналоговых программ телевидения и радио длительностью от нескольких секунд до 22 минут в сутки.
Солнечная интерференция — естественное природное явление, когда Солнце, космический спутник и земная приемная станция оказываются на одной оси. Солнце является источником мощных радиоволн, они накладываются на полезный сигнал от спутника и создают помехи приему теле-радиосигналов.
Сигнал цифрового эфирного телевидения и радио подается в региональные центры через космос, а после, с помощью региональных сетей телерадиовещания, транслируется в эфир. Поэтому интерференция оказывает влияние не только на качество приема сигнала со спутника, но и на эфирное телерадиовещание. Это явление происходит дважды в год — весной и осенью.
На период солнечной интерференции радиотелевизионные станции переводятся на резервные спутники либо наземные каналы подачи программ, и большинство телезрителей не замечают воздействие интерференции. — Однако оборудование телезрителей может не сразу настроиться на прием восстановившегося сигнала. Если этого не произошло автоматически, нужно выполнить его перезагрузку, говорят специалисты центра.
График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте публикуется на сайте на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе: Временные отключения телерадиоканалов, Кабинете телезрителя: online.rtrn.ru.