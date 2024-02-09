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Posted Вчера, 11:54

Published Вчера, 11:54

Modified Вчера, 11:57

Updated Вчера, 11:57

Стало известно, когда пермяки не смогут смотреть телевизор и слушать радио

Стало известно, когда пермяки не смогут смотреть телевизор и слушать радио

9 февраля 2024, 11:54
Фото: 1MI
Перебои в вещании возможны уже в конце февраля и начале марта.

С 20 февраля в Пермском крае начинается период весенней солнечной интерференции. Это явление вызовет перебои в теле-и радиовещании, сообщают в филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

В Пермском крае явление весенней солнечной интерференции будет наблюдаться с 20 февраля по 08 марта. В этот период с 10:40 до 14:30 возможны перерывы вещания программ цифрового телевидения пакетов «РТРС-1» и «РТРС-2», аналоговых программ телевидения и радио длительностью от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

Солнечная интерференция — естественное природное явление, когда Солнце, космический спутник и земная приемная станция оказываются на одной оси. Солнце является источником мощных радиоволн, они накладываются на полезный сигнал от спутника и создают помехи приему теле-радиосигналов.

Сигнал цифрового эфирного телевидения и радио подается в региональные центры через космос, а после, с помощью региональных сетей телерадиовещания, транслируется в эфир. Поэтому интерференция оказывает влияние не только на качество приема сигнала со спутника, но и на эфирное телерадиовещание. Это явление происходит дважды в год — весной и осенью.

На период солнечной интерференции радиотелевизионные станции переводятся на резервные спутники либо наземные каналы подачи программ, и большинство телезрителей не замечают воздействие интерференции. — Однако оборудование телезрителей может не сразу настроиться на прием восстановившегося сигнала. Если этого не произошло автоматически, нужно выполнить его перезагрузку, говорят специалисты центра.

График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте публикуется на сайте на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе: Временные отключения телерадиоканалов, Кабинете телезрителя: online.rtrn.ru.

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#Общество#Радио#Цифровое телевидение#Телевидение
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