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Posted Вчера, 09:53

Published Вчера, 09:53

Modified Вчера, 09:55

Updated Вчера, 09:55

«Страшная история». В Березниках на сотрудницу «Магнита» упал поддон с продуктами

«Страшная история». В Березниках на сотрудницу «Магнита» упал поддон с продуктами

9 февраля 2024, 09:53
Фото: Скриншоты видеозаписи инцидент в сообществе «Привет, магнитовцы» во ВКонтакте.
По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами.

В Прикамье, 1 февраля, на сотрудницу «Магнита» упал поддон с продуктами. Инцидент произошел в городе Березники, видеозапись случившегося опубликовало сообщество во ВКонтакте «Привет, магнитовцы».

«К счастью, наша коллега жива и находится в больнице», — сообщается в социальной сети.

По факту несчастного случая сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.

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#Мвд#Пермский край#Березники#Вконтакте#Полиция#Проверка#Прикамье#Магнит
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