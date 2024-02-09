«Страшная история». В Березниках на сотрудницу «Магнита» упал поддон с продуктами

Posted Вчера, 09:53
Published Вчера, 09:53
Modified Вчера, 09:55
Updated Вчера, 09:55
В Прикамье, 1 февраля, на сотрудницу «Магнита» упал поддон с продуктами. Инцидент произошел в городе Березники, видеозапись случившегося опубликовало сообщество во ВКонтакте «Привет, магнитовцы».
«К счастью, наша коллега жива и находится в больнице», — сообщается в социальной сети.
По факту несчастного случая сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.