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Posted Вчера, 14:00

Published Вчера, 14:00

Modified Вчера, 14:03

Updated Вчера, 14:03

Суд обязал власти Осинского округа организовать транспорт для жителей деревень

Суд обязал власти Осинского округа организовать транспорт для жителей деревень

9 февраля 2024, 14:00
Фото: Прокуратура Пермского края
Девять деревень на другом берегу Камы не имеют регулярного сообщения с центром округа.

Осинский районный суд принял решение по иску прокуратуры об организации транспортного сообщения для жителей девяти деревень с городом Оса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Осинского района в ходе проверки установила, что зимой у 636 жителей д. Монастырка, д. Нижняя Вахромеевка, д. Заводчик, с. Верхняя Давыдовка, д. Ключики, д. Боголюбы, д. Кочебашева, с. Богомягково, д. Гольяны Осинского городского округа, отделенных от Осы Воткинским водохранилищем отсутствовало транспортное сообщение с административным центром округа.

Ранее сообщалось, что летом здесь действует паромная переправа, а зимой у жителей деревень нет возможности приехать в Осу на общественном транспорте. Переданное для этих нужд судно на воздушной подушке постоянно находится в ремонте.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.

В декабре прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в Осинском городском округе.

Из-за регулярных поломок судна на воздушной подушке, которое является единственным способом добраться до Осы из расположенных на другом берегу реки Камы на расстоянии 4 километров девяти деревень. В деревнях проживают около 700 человек. Сейчас они оказались отрезанными от объектов социальной инфраструктуры и медицинских учреждений. Другого общественного транспорта в населенных пунктах не имеется, ближайшие города находятся далеко, в связи с чем жители вынуждены преодолевать путь до Осы пешком по льду Камы.

В СУ СК России по Пермскому краю была начата процессуальная проверка, результаты которой не обнародовались.

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#Суд#Оса#Прокуратура#Транспорт#Общественный транспорт
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