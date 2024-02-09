Суд отказал пермскому бизнесмену, отрезавшему голову девушке, в УДО

Posted Вчера, 14:41
Published Вчера, 14:41
Modified Вчера, 16:53
Updated Вчера, 16:53
Суд повторно отказал пермскому бизнесмену Антону Вахрину, расчленившему подругу, в УДО. сообщает 59.RU, ссылаясь на слова сестры погибшей девушки.
После отказа Кунгурского суда смягчить ему наказание, мужчина подал апелляцию. 6 февраля Пермский краевой суд рассмотрел его жалобу, но оставил прежнее решение без изменений.
В январе Вахрин также не смог добиться смягчения наказания. Он просил перевести его в исправительный центр на принудительные работы из колонии общего режима.
Ранее Вахрин добился в Кунгурском суде смягчения наказания, но родственников жертвы не пригласили на заседание, о решении они узнали в новостях. Тогда краевой суд отменил это решение.
Антон Вахрин — брат замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и экс-зять замглавы администрации Перми Алексея Грибанова. В 2017 году Вахрин выстрелил знакомой в лицо в своем доме после ссоры, отрезал голову и закопал, а тело приказал своим сотрудникам замотать в ковер и выбросить в реку. Изначально гособвинение просила назначить убийце девушки 13 лет лишения свободы, однако бизнесмена приговорили к меньшему сроку. Он должен провести в колонии строгого режима 9 лет и 5 месяцев.