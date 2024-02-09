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Posted Вчера, 14:41

Published Вчера, 14:41

Modified Вчера, 16:53

Updated Вчера, 16:53

Суд отказал пермскому бизнесмену, отрезавшему голову девушке, в УДО

Суд отказал пермскому бизнесмену, отрезавшему голову девушке, в УДО

9 февраля 2024, 14:41
Фото: fusionbrain.ai
В 2017 году Вахрин приговорён к 9 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Суд повторно отказал пермскому бизнесмену Антону Вахрину, расчленившему подругу, в УДО. сообщает 59.RU, ссылаясь на слова сестры погибшей девушки.

После отказа Кунгурского суда смягчить ему наказание, мужчина подал апелляцию. 6 февраля Пермский краевой суд рассмотрел его жалобу, но оставил прежнее решение без изменений.

В январе Вахрин также не смог добиться смягчения наказания. Он просил перевести его в исправительный центр на принудительные работы из колонии общего режима.

Ранее Вахрин добился в Кунгурском суде смягчения наказания, но родственников жертвы не пригласили на заседание, о решении они узнали в новостях. Тогда краевой суд отменил это решение.

Антон Вахрин — брат замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и экс-зять замглавы администрации Перми Алексея Грибанова. В 2017 году Вахрин выстрелил знакомой в лицо в своем доме после ссоры, отрезал голову и закопал, а тело приказал своим сотрудникам замотать в ковер и выбросить в реку. Изначально гособвинение просила назначить убийце девушки 13 лет лишения свободы, однако бизнесмена приговорили к меньшему сроку. Он должен провести в колонии строгого режима 9 лет и 5 месяцев.

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#Суд#Пермь#Криминал#Уголовное дело#Антон вахрин#Приговор
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