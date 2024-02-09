Суд отказал пермскому бизнесмену, отрезавшему голову девушке, в УДО

Антон Вахрин — брат замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и экс-зять замглавы администрации Перми Алексея Грибанова. В 2017 году Вахрин выстрелил знакомой в лицо в своем доме после ссоры, отрезал голову и закопал, а тело приказал своим сотрудникам замотать в ковер и выбросить в реку. Изначально гособвинение просила назначить убийце девушки 13 лет лишения свободы, однако бизнесмена приговорили к меньшему сроку. Он должен провести в колонии строгого режима 9 лет и 5 месяцев.